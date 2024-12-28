Зарплаты медиков в 2025 году – что изменится и будут ли платить больше

Пачка украинских гривен у руках. Фото: УНИАН

Медиков ожидают положительные изменения по оплате труда в 2025 году. Правительство запланировало увеличение капитационной ставки для семейных врачей, а Министерство здравоохранения планирует ввести ставку минимальной зарплаты для интернов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами медицинского персонала в 2025 году.

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В Украине действует постановление Кабинета Министров №28 "Некоторые вопросы оплаты труда сотрудников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения". Документом установили гарантированные уровни минимального денежного довольствия некоторых категорий работников. Предполагается, что в 2025 году за выполненную в полном объеме месячную норму труда в государственных и коммунальных учреждениях будут платить:

20 000 грн — лицам, занимающим врачебные должности в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов), должности фармацевтов (кроме интернов), профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

13 500 грн — лицам, занимающим должности в учреждениях здравоохранения, которые отнесены едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов (кроме интернов).

Поскольку Кабмин не принимал новых постановлений по этому вопросу, оплата труда медиков в 2025 году, вероятно, не изменится. Однако не стоит забывать о доступных повышениях, надбавках, премиях и доплатах.

Зарплата семейных врачей и интернов

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что врачи первичной медицинской помощи в Украине смогут получать большую зарплату благодаря повышению капитационной ставки. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2025 год.

Капитационной ставкой называют размер оплаты за медицинское обслуживание одного пациента независимо от количества фактических обращений за определенный период (обычно год). Сумма включает немало расходов, например:

труд врача и медсестры;

расходные материалы;

амортизацию оборудования;

деньги на организационные цели и т.п.

Тариф неизменный для всех регионов Украины и в 2023 году составляет 786,65 грн. Капитационную ставку не пересматривали в течение трех лет, но в 2025-м планируют увеличить, что автоматически означает повышенный размер зарплаты семейных врачей. Виктор Ляшко не уточнил, насколько именно изменится фиксированная сумма.

Еще одно потенциальное нововведение касается интернов. Минздрав инициировал проект на 2025 год, согласно которому для врачей-интернов и фармацевтов-интернов устанавливается минимальная зарплата на уровне 15 000 грн ежемесячно (речь идет о государственных и коммунальных медицинских учреждениях). Плюс руководство сможет повышать ставку в зависимости от объема профессиональных обязанностей интернов.

Напомним, украинцы с высшим медицинским образованием и опытом работы могут поступить на должность торакального хирурга в бригаду "Азов". За исполнение обязанностей обещают платить от 25 000 до 120 000 грн в месяц.

Также мы писали, что многие украинцы слышали о так называемой "13-й зарплате", которую выдают сотрудникам за плодотворную работу в течение года. Но не все предприятия готовы давать подобный бонус в конце декабря, поскольку это не прописано в законодательстве.