Зарплати медиків у 2025 році – що зміниться і чи платитимуть більше

Пачка українських гривень у руках. Фото: УНІАН

Медиків чекають позитивні зміни щодо оплати праці у 2025 році. Уряд запланував збільшення капітаційної ставки для сімейних лікарів, а Міністерство охорони здоров’я планує запровадити ставку мінімальної зарплати для інтернів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде із зарплатами медичного персоналу у 2025 році.

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В Україні діє постанова Кабінету Міністрів №28 "Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я". Нею встановили гарантовані рівні мінімального грошового забезпечення деяких категорій робітників. Зокрема передбачається, що у 2025 році за виконану в повному обсязі місячну норму праці в державних і комунальних закладах платитимуть:

20 000 грн — особам, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів (крім інтернів), професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

13 500 грн — особам, які займають посади у закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім інтернів).

Оскільки Кабмін не ухвалював нових постанов щодо цього питання, то оплата праці медиків у 2025 році, ймовірно, не зміниться. Водночас не варто забувати про доступні підвищення, надбавки, премії та доплати.

Зарплата сімейних лікарів та інтернів

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, що лікарі первинної медичної допомоги в Україні зможуть отримувати більшу зарплату завдяки підвищенню капітаційної ставки. Це передбачили у державному бюджеті на 2025 рік.

Капітаційною ставкою називають розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості фактичних звернень упродовж визначеного періоду (зазвичай рік). Сума включає чимало видатків, наприклад:

працю лікаря і медсестри;

витратні матеріали;

амортизацію обладнання;

кошти на організаційні цілі тощо.

Тариф незмінний для всіх регіонів України та у 2023 році становить 786,65 грн. Капітаційну ставку не переглядали протягом трьох років, але у 2025-му її планують збільшити, що автоматично означає підвищений розмір зарплати сімейних лікарів. Віктор Ляшко не уточнив, наскільки саме зміниться фіксована сума.

Ще одне потенційне нововведення стосується інтернів. МОЗ ініціювало проєкт на 2025 рік, згідно з яким для лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів встановлюється мінімальна зарплата на рівні 15 000 грн щомісяця (йдеться про державні та комунальні медичні заклади). Плюс керівництво зможе підвищувати ставку залежно від обсягу професійних обов’язків інтернів.

Нагадаємо, українці з вищою медичною освітою і досвідом роботи можуть влаштуватися на посаду торакального хірурга у бригаду "Азов". За виконання обов’язків обіцяють платити від 25 000 до 120 000 грн на місяць.

Також ми писали, що чимало українців чули про так звану "13-ту зарплату", яку видають працівникам за плідну роботу протягом року. Але не всі підприємства готові надавати подібний бонус наприкінці грудня, оскільки це не прописано в законодавстві.