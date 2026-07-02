В Vodafone обратились с предупреждением к абонентам: что не так с мобильной связью

Магазин Vodafone в Черновцах. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцев предупредили о потенциальных проблемах с доступом к мобильной связи 2 июля. Абоненты Vodafone могут столкнуться с перебоями в предоставлении отдельных услуг. Однако оператор обещает как можно скорее стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Проблемы с мобильной связью

В ночь на 2 июля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, выпустив более пятисот вражеских целей (баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, БпЛА). Попадания и падение обломков привели к разрушению гражданской/ критической инфраструктуры.

"В результате ночного обстрела возможны временные затруднения с доступом к некоторым сервисам домашнего интернета, пополнением счета и работой контакт-центра", — отметили в Vodafone.

Однако инженеры компании продолжают работать на местах и восстанавливать функциональность сервисов. Абонентам пообещали вернуть стабильный доступ к услугам связи как можно скорее.

Выгодный тарифный план от Vodafone

Ранее мы рассказывали, какой тарифный план от Vodafone стоит ноль гривен. Абоненты могут подключить один из пакетов услуг в линейке GigaCombo и сэкономить два месячных платежа. То есть взимать средства за обслуживание мобильный оператор не будет.

"Специальное предложение действует независимо от даты подключения. Оно распространяется на оставшуюся часть месяца подключения и следующий полный месяц", — уточнили в компании.

Пакет включает безлимитный трафик, 11 ГБ в роуминге, безлимитный домашний интернет, неограниченные звонки в сети Vodafone, 500 минут на разговоры, 50 минут на звонки из Украины в ЕС и просмотр более 90 ТБ-каналов.

Если новый абонент мобильного оператора впервые подключает тарифный план, применяется скидка в размере 100 грн на три месяца пользования. Для клиентов, которые сменили пакет услуг или перенесли номер в сеть Vodafone, цена временно снижается до нуля.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил акцию "Вдвое больше". Абоненты тарифных планов предоплаты могут получить удвоенный объем гигабайтов и 200 минут на разговоры. Доплачивать за услуги не нужно, предложение будет доступно до 31 августа 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы выгодно подключить пенсионерам в июле 2026 года. Мобильные операторы Украины предлагают абонентам пакеты услуг на любой кошелек. Мы узнали, какие условия предусмотрены для пожилых людей.