Цены на яйца в 2024 году – как выросла стоимость популярного продукта

Яйца. Фото: Freepik

В конце 2024 года десяток яиц в Украине стоит 68 гривен. Многих граждан возмущает такая цена на продукт, но правда в том, что стоимость яиц колеблется постоянно.

Как рассказал в программе День.LIVE доктор экономических наук Василий Фурман, сейчас цена на яйца не превышает пиковых значений, которые фиксировались в 2022 году, когда началась полномасштабная война.

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"Яйца могут дорожать в отдельные периоды, а могут дешеветь. Например, когда началась полномасштабная война, то весной 2022 года яйца сильно подорожали, но к концу года цены начали снижаться. Такие колебания происходят постоянно", — сказал Фурман.

При этом, как отметил эксперт, цены на овощи в Украине выросли более чем на 60%.

Почему в Украине дорожают продукты

Василий Фурман отметил, что Нацбанк приводит и другие причины, по которым растут цены и инфляция — война и ее негативное влияние, в частности, на энергетику.

"Мы знаем, что бизнес, для того чтобы был свет, много закупает разную технику", — отметил он.

Как будет развиваться экономика в 2025 году

Как отметил Фурман, Нацбанк прогнозирует, что в следующем году экономика вырастет на 4%. При этом инфляция на конец следующего года будет на уровне 7%. Золотовалютные резервы Национального банка будут составлять более 40 млрд долл. К тому же, правительство рассчитывает получить значительную финансовую помощь от партнеров в размере 38 млрд дол.

"Я считаю, что в следующем году у нас будет макроэкономическая стабильность. И это очень хорошо для нашего государства. Будем иметь стабильность на валютном рынке, хотя гривна будет колебаться. Но самое главное — большой инфляции не будет", — подчеркнул Василий Фурман.

Экономика работает, но растет бедность

Первый год полномасштабной войны шокировал экономику. Однако, по словам доктора экономических наук Людмилы Черенько, страна смогла избежать полного коллапса.

Но уровень крайней бедности вырос до тревожных показателей. Если в 2021 году доля людей с доходами ниже официального прожиточного минимума составляла всего 1,3%, то в 2023 году этот показатель вырос до 9%.

Ранее мы рассказывали, что в Украине выросла средняя зарплата до 20 590 грн (брутто). Уровень повышения составляет 22,2%.

Также напомним, что украинцы будут по-новому возвращать пищевые продукты, которые испортились или их опасно употреблять. Так, украинцам хотят разрешить возвращать такие продукты через 14 дней после покупки.