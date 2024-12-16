Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются arrow

В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

16 декабря 2024 17:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на яйца в 2024 году – как выросла стоимость популярного продукта
Яйца. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В конце 2024 года десяток яиц в Украине стоит 68 гривен. Многих граждан возмущает такая цена на продукт, но правда в том, что стоимость яиц колеблется постоянно.

Как рассказал в программе День.LIVE доктор экономических наук Василий Фурман, сейчас цена на яйца не превышает пиковых значений, которые фиксировались в 2022 году, когда началась полномасштабная война.

Читайте также:

"Яйца могут дорожать в отдельные периоды, а могут дешеветь. Например, когда началась полномасштабная война, то весной 2022 года яйца сильно подорожали, но к концу года цены начали снижаться. Такие колебания происходят постоянно", — сказал Фурман.

При этом, как отметил эксперт, цены на овощи в Украине выросли более чем на 60%.

Почему в Украине дорожают продукты

Василий Фурман отметил, что Нацбанк приводит и другие причины, по которым растут цены и инфляция — война и ее негативное влияние, в частности, на энергетику.

"Мы знаем, что бизнес, для того чтобы был свет, много закупает разную технику", — отметил он.

Как будет развиваться экономика в 2025 году

Как отметил Фурман, Нацбанк прогнозирует, что в следующем году экономика вырастет на 4%. При этом инфляция на конец следующего года будет на уровне 7%. Золотовалютные резервы Национального банка будут составлять более 40 млрд долл. К тому же, правительство рассчитывает получить значительную финансовую помощь от партнеров в размере 38 млрд дол.

"Я считаю, что в следующем году у нас будет макроэкономическая стабильность. И это очень хорошо для нашего государства. Будем иметь стабильность на валютном рынке, хотя гривна будет колебаться. Но самое главное — большой инфляции не будет", — подчеркнул Василий Фурман.

Экономика работает, но растет бедность

Первый год полномасштабной войны шокировал экономику. Однако, по словам доктора экономических наук Людмилы Черенько, страна смогла избежать полного коллапса.

Но уровень крайней бедности вырос до тревожных показателей. Если в 2021 году доля людей с доходами ниже официального прожиточного минимума составляла всего 1,3%, то в 2023 году этот показатель вырос до 9%.

Ранее мы рассказывали, что в Украине выросла средняя зарплата до 20 590 грн (брутто). Уровень повышения составляет 22,2%.

Также напомним, что украинцы будут по-новому возвращать пищевые продукты, которые испортились или их опасно употреблять. Так, украинцам хотят разрешить возвращать такие продукты через 14 дней после покупки. 

овощи цены в Украине цены яйца война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:04 Теракт в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК