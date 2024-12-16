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В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

16 грудня 2024 17:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на яйця у 2024 році — як зросла вартість популярного продукту
Яйця. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Наприкінці 2024 року десяток яєць в Україні коштує 68 гривень. Багатьох громадян обурює така ціна на продукт, але вартість на яйця коливається постійно. 

Як розповів у програмі День.LIVE доктор економічних наук Василь Фурман, зараз ціна на яйця не перевищує пікових значень які фіксувалися у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. 

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"Яйця можуть дорожчати в окремі періоди, а можуть дешевшати. Наприклад, коли почалася повномасштабна війна, то навесні 2022 року яйця сильно подорожчали, але під кінець року ціни почали знижуватися.Такі коливання відбуваються постійно", — сказав Фурман.

При цьому, як зауважив експерт, ціни на овочі в Україні зросли на понад 60%.

Чому в Україні дорожчають продукти

Василь Фурман зазначив, що Нацбанк наводить й інші причини, чому зростають ціни та інфляцію — війна та її негативний вплив, зокрема, на енергетику. 

"Ми знаємо, що бізнес, для того, щоби було світло, багато закуповує різну техніку", — зазначив він.

Як розвиватиметься економіка у 2025 році

Нацбанк прогнозує, що у наступного року економіка зросте на 4%. Натомість інфляція на кінець наступного року буде на рівні 7%. Золотовалютні резерви Національного банку України складатимуть понад 40 млрд доларів. До того ж уряд розраховує отримати значну фінансова допомога від партнерів у розмірі 38 млрд дол. 

"Я вважаю, що наступного року в нас буде макроекономічна стабільність. І це дуже добре для нашої держави. Матимемо стабільність на валютному ринку, хоча гривня буде коливатися. Але найголовніше — завеликої інфляції не буде", — підкреслив Василь Фурман. 

Економіка працює, але зростає бідність 

Перший рік повномасштабної війни шокував економіку. Проте, за словами доктора економічних наук Людмили Черенько, країна змогла уникнути справжнього колапсу. 

Але рівень крайньої бідності зріс до тривожних показників. Якщо у 2021 році частка людей із доходами нижче офіційного прожиткового мінімуму становила лише 1,3%, то у 2023 році цей показник зріс до 9%.

Раніше ми розповідали, в Україні зросла середня зарплата до 20 590 грн (брутто). Рівень підвищення становить 22,2%. 

Також нагадаємо, що повномасштабна війна сильно шкодить економіці Росії. Дефіцит робочої сили, витрати на озброєння і масштабна корупція тиснуть на економічні показники. 

Також нагадаємо, що українці по-новому повертатимуть харчові продукти, які зіпсувалися або їх небезпечно вживати. Так, українцям хочуть дозволити повертати такі продукти за 14 днів після покупки.

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