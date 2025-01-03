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В Украине обновили правила выхода на пенсию — что изменилось

3 января 2025 04:53
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выход на пенсию в 2025 году — как изменились требования к стажу
Пожилой человек. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый человек, достигший необходимого возраста и имеющий достаточное количество стажа, может выйти на пенсию. Это можно сделать в 60, 63 или 65 лет. И если требования к возрасту изменяться не будут, то со стажем все не так просто.

О том, как изменились требования для выхода на пенсию в Украине в 2025 году, отмечается в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как изменились требования к стажу в 2025 году

С 1 января 2025 года в Украине изменены требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Согласно новым нормам, прописанным в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", отныне для получения пенсии по возрасту нужно иметь определенный страховой стаж, зависящий от возраста:

  • для лиц, достигших 60 лет, минимум 32 года страхового стажа;
  • для лиц, достигших 63 лет, необходимо иметь от 22 до 32 лет страхового стажа;
  • для лиц, достигших 65 лет, требуется от 15 до 22 лет страхового стажа.

Согласно реформе, требования к страховому стажу будут постепенно увеличиваться. Начиная с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь минимум 35 лет страхового стажа.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что государственные выплаты составляют основной доход для большинства украинских пенсионеров. Однако иногда могут возникать ситуации, когда украинцам придется вернуть часть своих выплат.

Также мы рассказывали, что в 2025 году в Украине ожидаются важные изменения в пенсионной системе, которые будут влиять и на выплаты по инвалидности. Эти нововведения являются частью пенсионной реформы, которая должна вступить в силу с 1 июля следующего года.

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