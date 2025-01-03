Вихід на пенсію у 2025 році — як змінились вимоги до стажу

Людина похилого віку. Фото: Pixabay

Кожна людина, яка досягла необхідного віку та має достатню кількість стажу, може вийти на пенсію. Це можна зробити у 60, 63 або 65 років. І якщо вимоги до віку змінюватись не будуть, то от зі стажем все не так просто.

Про те, як змінились вимоги для виходу на пенсію в Україні у 2025 році, зазначається в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Як змінились вимоги до стажу у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Україні змінено вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Згідно з новими нормами, прописаними в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", відтепер для отримання пенсії за віком потрібно мати певний страховий стаж, що залежить від віку:

для осіб, які досягли 60 років, мінімум 32 роки страхового стажу;

для осіб, які досягли 63 років, необхідно мати від 22 до 32 років страхового стажу;

для осіб, які досягли 65 років, потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу.

Згідно з реформою, вимоги до страхового стажу будуть поступово збільшуватися. Починаючи з 2028 року, для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати мінімум 35 років страхового стажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що державні виплати становлять основний дохід для більшості українських пенсіонерів. Проте інколи можуть виникати ситуації, коли українцям доведеться повернути частину своїх виплат.

Також ми розповідали, що у 2025 році в Україні очікуються важливі зміни в пенсійній системі, які впливатимуть і на виплати по інвалідності. Ці нововведення є частиною пенсійної реформи, що має набрати чинності з 1 липня наступного року.