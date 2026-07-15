В Украине утвердили лимиты для охотников: сколько дичи можно добыть за день

Суточные лимиты для охотников в 2026 году. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине официально утвердили лимиты использования охотничьих животных и суточные нормы добычи на сезон 2026-2027 годов. Эти правила помогают лучше контролировать использование охотничьих ресурсов, способствуют борьбе с браконьерством и улучшают охрану диких животных.

О том, сколько и каких птиц и животных можно добыть за день, не нарушая правила во время охотничьего сезона 2026–2027 годов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Почему в Украине для охотников устанавливают суточные лимиты на добычу

Суточные лимиты для охотников направлены на сохранение биоразнообразия, контроль численности хищников и мониторинг распространения опасных болезней. Это особенно важно в связи с ростом числа случаев бешенства и распространением шакала.

Кроме того, утвержденные лимиты должны поддержать работу охотничьих хозяйств и помочь сохранить рабочие места, в частности сотрудников егерской службы.

Суточные нормы добычи для одного охотника в 2026 году

Согласно Приказу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 5262, в сезоне 2026-2027 годов в Украине установлены следующие суточные лимиты:

гуси — до 3 голов;

утки — до 5 голов;

лиски — до 6 голов;

фазаны — до 3 голов;

кулики — до 10 голов;

голуби — до 10 голов;

дикие кролики — 1 голова;

перепела — до 15 голов;

куропатки серые — до 3 голов;

зайцы-русаки — 1 голова;

каменные куницы — 1 голова;

норец большой — до 2 голов;

норки американские — до 5 голов.

Суточные лимиты для охотников в 2026 году. Фото: Скриншот

Однако в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины подчеркивают, что утверждение лимитов — это не разрешение на охоту. Решение о начале охотничьего сезона в каждом регионе отдельно будут принимать местные военные администрации с учетом ситуации с безопасностью.

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