Новая премия для энергетиков Украины — КМУ объявил размер денежной выплаты

Украинское правительство объявило о решении создать новую премию для ежегодного присуждения работникам энергетической отрасли. Это станет наградой за профессионализм с дополнительной денежной помощью — выплатой в размере 200 000 грн.

Премия украинским энергетикам

Работникам отрасли приходится проявлять героизм, стойкость и преданность своему делу, восстанавливая украинскую энергосистему в сильный мороз и часто под обстрелами россиян. Их профессионализм не может остаться незамеченным, поэтому правительство объявило об учреждении ежегодной Премии Кабинета Министров.

"Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и громады светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды", — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство будет назначать до 50 денежных вознаграждений в размере 200 000 грн ежегодно, а финансирование возьмет на себя государственный бюджет. Эта премия станет отличием украинских энергетиков за самоотверженный труд и неоспоримый профессионализм.

Доплаты работникам ремонтных бригад

Ранее правительство утвердило доплаты энергетикам, железнодорожникам, коммунальщикам, тепловикам и газовикам, которые участвуют в ремонтно-восстановительных работах. Сотрудники получают 20 000 грн к заработной плате в течение января-марта 2026 года.

"Эти специалисты ежедневно в составе ремонтных бригад выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, работу газовой инфраструктуры после обстрелов", — уточнила глава Кабмина.

Дополнительные средства предусмотрели для всех предприятий ЖКХ, компаний любой формы собственности и Укрзализныци. Списки сотрудников подают непосредственно учреждения, где они работают, а механизм получения денег упростили, чтобы люди не тратили время на лишнюю бюрократию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году в Украине действует проект базовой помощи в размере 4 500 грн для малообеспеченных семей. Средства рассчитывают по доходам. Подать заявку можно в ПФУ или через Дію.

Также мы писали, что украинцы с инвалидностью могут получать пенсию при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, а размер выплаты составляет 100%, 90% или 50% от пенсии по возрасту в зависимости от группы.