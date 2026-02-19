Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні заснували щорічну премію для енергетиків — яка винагорода чекає

В Україні заснували щорічну премію для енергетиків — яка винагорода чекає

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:20
Нова премія для енергетиків України — Кабмін назвав розмір грошової винагороди
Працівник відновлює енергопостачання. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про заснування нової премії, яку щороку присуджуватимуть працівникам енергетичної галузі. Це стане відзнакою за професіоналізм із додатковою грошовою допомогою — нагородою в розмірі 200 000 грн.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Реклама
Читайте також:

Премія українським енергетикам

Працівникам галузі доводиться виявляти героїзм, стійкість і відданість своїй справі, відновлюючи українську енергосистему в сильний мороз і часто під обстрілами росіян. Їх професіоналізм не може залишитися непоміченим, тому уряд оголосив про заснування щорічної Премії Кабінету Міністрів.

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку", — наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд призначатиме до 50 грошових винагород у розмірі 200 000 грн щороку, а фінансування візьме на себе державний бюджет. Ця премія стане відзнакою українських енергетиків за самовіддану працю і беззаперечний професіоналізм.

Доплати працівникам ремонтних бригад

Раніше уряд затвердив доплати енергетикам, залізничникам, комунальникам, тепловикам і газовикам, які беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах. Працівники отримують 20 000 грн до заробітної плати протягом січня-березня 2026 року.

"Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", — уточнила очільниця Кабміну.

Додаткові кошти передбачили для всіх підприємств ЖКГ, компаній будь-якої форми власності та Укрзалізниці. Списки ремонтників подають безпосередньо установи, де вони працюють, а механізм отримання коштів спростили, аби люди не витрачали час на зайву бюрократію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році в Україні діє проєкт базової допомоги розміром 4 500 грн для малозабезпечених сімей. Кошти розраховують за доходами. Подати заявку можна у ПФУ або через Дію.

Також ми писали, що українці з інвалідністю можуть отримувати пенсію за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, а розмір виплати становить 100%, 90% або 50% від пенсії за віком залежно від групи.

Кабінет міністрів премія нагорода сфера енергетики енергетики
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації