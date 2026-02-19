Нова премія для енергетиків України — Кабмін назвав розмір грошової винагороди

Працівник відновлює енергопостачання. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про заснування нової премії, яку щороку присуджуватимуть працівникам енергетичної галузі. Це стане відзнакою за професіоналізм із додатковою грошовою допомогою — нагородою в розмірі 200 000 грн.

Повідомляє Новини.LIVE

Премія українським енергетикам

Працівникам галузі доводиться виявляти героїзм, стійкість і відданість своїй справі, відновлюючи українську енергосистему в сильний мороз і часто під обстрілами росіян. Їх професіоналізм не може залишитися непоміченим, тому уряд оголосив про заснування щорічної Премії Кабінету Міністрів.

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку", — наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд призначатиме до 50 грошових винагород у розмірі 200 000 грн щороку, а фінансування візьме на себе державний бюджет. Ця премія стане відзнакою українських енергетиків за самовіддану працю і беззаперечний професіоналізм.

Доплати працівникам ремонтних бригад

Раніше уряд затвердив доплати енергетикам, залізничникам, комунальникам, тепловикам і газовикам, які беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах. Працівники отримують 20 000 грн до заробітної плати протягом січня-березня 2026 року.

"Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", — уточнила очільниця Кабміну.

Додаткові кошти передбачили для всіх підприємств ЖКГ, компаній будь-якої форми власності та Укрзалізниці. Списки ремонтників подають безпосередньо установи, де вони працюють, а механізм отримання коштів спростили, аби люди не витрачали час на зайву бюрократію.

