В Дубае придумали нестандартное решение, как вернуть туристов: что предложили

Автомобили на дороге, девушка в Дубае и аэропорт. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Находясь в Дубае, резиденты ОАЭ могут получить льготы на местные услуги. Речь идет о скидках на проживание в отелях и питание, бесплатных билетах на развлекательные мероприятия и пр. Для этого достаточно пригласить друга в гости, выполнив условия программы Dubai Invite.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Visit Dubai.

Условия программы Dubai Invite

Поскольку туристический поток в ОАЭ существенно сократился из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, власти решили стимулировать иностранцев приглашать в гости родственников, друзей и коллег. Резиденты должны заполнить заявку, выполнив такие обязательные условия участия в программе:

у посетителей должна быть действующая туристическая виза или право на ее получение по прибытии;

время прибытия в Дубай — до 31 октября 2026 года;

гости должны прибыть морским, воздушным или автомобильным транспортом;

номинировать можно только нерезидентов ОАЭ;

чтобы пригласить ребенка, необходимо быть его отцом/матерью или законным опекуном.

"Каждая номинация, соответствующая требованиям, даст право на получение преимуществ на сумму более 3 000 дирхамов ОАЭ, включая проживание в отелях, предложения по питанию, билеты на посещение достопримечательностей и т. д.", — говорится в условиях программы Dubai Invite.

Какие льготы можно получить

За каждого приглашенного человека, соответствующего требованиям, гарантируется предоставление пакета льгот, но не более трех на одного участника программы. Эти пакеты включают преимущества общей стоимостью около 3 000 дирхамов, или 820 долларов. Среди доступных льгот можно выделить:

45% скидки на проживание в отеле Melia Desert Palm;

бесплатную ночь в избранных отелях IHG;

бесплатный билет в аквапарк;

бесплатный день в парке развлечений;

два основных блюда по цене одного в ресторанах Дубая;

20% скидки на поездки на такси и др.

Как только приглашенные гости прибудут в город, участники получат электронное письмо с инструкциями в течение 72 часов. Стоит обратить внимание, что все пакеты преимуществ будут выданы в августе 2026 года. Льготы необходимо использовать до 31 декабря, если в условиях не указана другая дата.

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