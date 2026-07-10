Услуги Киевстара и lifecell: как абоненту проверить, за что он платит

Девушка с телефоном в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы редко следят за расходами на мобильном счете. А потом могут удивляться, куда делись деньги, если дополнительными услугами они не пользовались. Абонентам Киевстара и lifecell доступен просмотр подробной информации о предоставленных и использованных опциях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как узнать о расходах на мобильном счете в 2026 году.

История расходов в Киевстаре

Самый простой способ проверить историю пополнений и узнать, сколько денег было потрачено на звонки, мобильный интернет, SMS и другие платные услуги, — это воспользоваться функционалом приложения "Мой Киевстар". В разделе "История" содержится статистика абонента.

Альтернативный вариант — заказать специальную услугу "Киевстар отчет", которая предусматривает предоставление клиенту подробных сведений о движении средств на абонентском счете. Необходимо набрать код *135# для получения SMS с информацией о последних пяти списаниях за неделю.

Кроме того, можно воспользоваться номером 477*135 в голосовом меню. Стоит отметить, что объем израсходованных мегабайтов будет отображаться суммарно с начала суток. Услуга предоставляется абонентам бесплатно, ее не нужно подключать или настраивать.

Детализированная выписка от lifecell

Мобильный оператор предоставляет платную услугу "Детализированная выписка", которая помогает контролировать все расходы. Абоненты получают подробную информацию о:

звонках (направление, продолжительность, стоимость каждого звонка);

всех платных услугах, предоставленных в течение календарного месяца.

"Чтобы получать детализированные счета в электронном виде на постоянной основе, вам необходимо зарегистрироваться в системе самообслуживания "Мой lifecell" и активировать услугу", — уточнили на официальном сайте компании.

Также существует возможность заказать отчет одноразово за конкретный период в печатном виде. Для этого необходимо лично посетить один из магазинов lifecell и подать соответствующее заявление (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Получение электронной версии детализированного счета на постоянной основе стоит 5,31 грн (ежемесячная плата), а выдача печатного экземпляра одноразово обходится абонентам в 10,63 грн. Оба тарифа указаны с учетом налогов и сборов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут получить скидку на тарифный план и дополнительные услуги. Акция предусмотрена для пользователей пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Срок действия предложения продлили до 1 сентября 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали о бюджетной мобильной связи от Киевстара, Vodafone и lifecell. Операторы предлагают абонентам тарифные планы стоимостью до 300 грн/мес. Мы узнали, какую выгоду могут получить клиенты компаний в июле 2026 года.