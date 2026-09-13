Продажа земельного участка: кому не придется платить НДФЛ и военный сбор в 2026 году

Девушка на поле. Фото: Magnific

Если земельный участок был получен по наследству, его владелец может продать землю без дополнительного налогового бремени. При этом ждать три года после оформления наследства не нужно. Закон позволяет продать унаследованный участок раньше. Но здесь есть несколько важных нюансов, от которых зависит, останутся ли после продажи все деньги у вас или часть придется уплатить государству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Когда с земли не взимают налоги

Налоговый кодекс предусматривает льготу при продаже земельного участка, полученного в наследство. Доход от такой продажи не облагается налогом, если одновременно выполняются два условия: землю продают не чаще одного раза в течение календарного года, а ее площадь не превышает установленную норму безвозмездной передачи для соответствующего вида земли.

Три года ждать не нужно

Конечно, при продаже недвижимости важен срок, в течение которого человек владел имуществом. Для унаследованной земли это правило не действует. Поэтому если наследство уже оформлено и право собственности зарегистрировано, землю можно продавать, не дожидаясь трех лет.

Именно это часто становится неожиданностью для наследников, которые считают, что после получения земли нужно обязательно подождать.

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Какая площадь земли подпадает под льготу

Здесь все зависит от целевого назначения участка. В частности, нормы безвозмездной передачи составляют:

для ведения личного сельского хозяйства — до 2 гектаров;

для ведения садоводства — до 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений — до 0,25 гектара в селе, 0,15 гектара в поселке и 0,10 гектара в городе;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;

для строительства индивидуального гаража — до 0,01 гектара.

Например, человек унаследовал 1,5 гектара земли для личного сельского хозяйства. Впоследствии участок был продан за 400 000 гривен.

Поскольку площадь составляет 1,5 гектара, то есть не превышает установленные для такого вида земли 2 гектара, а продажа является первой в течение года, полученные деньги не облагаются налогом.

Когда налоги все же придется заплатить

Другая ситуация возникает, если земельный участок превышает установленную норму. Например, если унаследованная земля для ведения личного хозяйства имеет площадь более 2 гектаров, такой участок уже не соответствует условию относительно площади для применения льготы. В этом случае доход от продажи облагается НДФЛ по ставке 5% и военным сбором — 5%.

Важно, что еще продавалось в этом году

Если человек уже продавал недвижимость в течение текущего календарного года, следующая сделка может облагаться налогом по другим правилам. ГНС отдельно подчеркивает, что доход от второй продажи недвижимости в течение года облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

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