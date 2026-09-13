Продаж земельної ділянки: кому не доведеться платити ПДФО та військовий збір у 2026 році

Дівчина на полі. Фото: Magnific

Якщо земельна ділянка дісталася у спадщину, її власник може продати землю без додаткового податкового навантаження. Причому чекати три роки після оформлення спадщини не потрібно. Закон дозволяє продати успадковану ділянку раніше. Але тут є кілька важливих нюансів, від яких залежить, чи залишаться після продажу всі гроші у вас, чи частину доведеться сплатити державі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

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Коли за землю не стягнуть податки

Податковий кодекс передбачає пільгу для продажу земельної ділянки, яку людина отримала у спадщину. Дохід від такого продажу не оподатковується, якщо одночасно виконуються дві умови: землю продають не частіше одного разу протягом календарного року, а її площа не перевищує встановлену норму безоплатної передачі для відповідного виду землі.

Три роки чекати не треба

Звичайно, під час продажу нерухомості важливим є строк, протягом якого людина володіла майном. Для успадкованої землі це правило не діє. Тому якщо спадщину вже оформили і право власності зареєстроване, землю можна продавати, не чекаючи трьох років.

Саме це часто стає несподіванкою для спадкоємців, які вважають, що після отримання землі потрібно обов’язково почекати.

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Яка площа землі підпадає під пільгу

Тут усе залежить від цільового призначення ділянки. Зокрема, норми безоплатної передачі становлять:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для ведення садівництва — до 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд — до 0,25 гектара в селі, 0,15 гектара в селищі та 0,10 гектара в місті;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 гектара.

Наприклад, людина отримала у спадщину 1,5 гектара землі для особистого селянського господарства. Згодом ділянку продали за 400 000 гривень.

Оскільки площа становить 1,5 гектара, тобто не перевищує встановлені для такого виду землі 2 гектари, а продаж є першим протягом року, отримані гроші не оподатковуються.

Коли податки все ж доведеться заплатити

Інша ситуація виникає, якщо земельна ділянка більша за встановлену норму. Наприклад, якщо успадкована земля для ведення особистого господарства має площу понад 2 гектари, така ділянка вже не відповідає умові щодо площі для застосування пільги. У цьому випадку дохід від продажу оподатковується ПДФО за ставкою 5% та військовим збором — 5%.

Важливо, що ще продавалося цього року

Якщо людина вже продавала нерухомість протягом поточного календарного року, наступна операція може оподатковуватися за іншими правилами. ДПС окремо наголошує, що дохід від другого продажу нерухомості протягом року оподатковується за ставкою 5% ПДФО та 5% військового збору у випадках, передбачених Податковим кодексом.

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