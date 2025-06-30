Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцам продали много фальшивых долларов — что стоит проверить

Украинцам продали много фальшивых долларов — что стоит проверить

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 14:10
Украинцам продали много фальшивых долларов — проверьте, не у вас ли они
Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине участились случаи подделки иностранной валюты. Чаще всего мошенники сбывают фальшивые доллары, поэтому в случае возникновения сомнений относительно подлинности банкноты, их лучше проверить.

Новини.LIVE рассказывают, какие купюры подделывают чаще всего и как не наткнуться на фальшивку.

Реклама
Читайте также:

На какие банкноты стоит обратить внимание

По данным Национального банка Украины, среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества. На евро в прошлом году приходилось лишь 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего можно встретить фальшивые купюры таких номиналов:

  • 50 и 100 долларов;
  • 50, 100 и 200 евро.

Высокий риск на получение поддельных долларов и евро есть именно при валютно-обменных операциях "на руках", через интернет и т.д.

Основные признаки фальшивых долларов

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо знать, как отличить подделку от оригинала. В UnexBank назвали три основных отличия фальшивок:

  1. Цвет и качество печати. Поддельные банкноты — как доллары, так и евро — часто имеют размытый или нечеткий рисунок, оттенки бывают более тусклыми или слишком яркими.
  2. Отсутствие элементов защиты. Водяной знак на настоящих банкнотах при просвечивании виден с обеих сторон. Фальшивки могут иметь лишь грубую имитацию или вообще быть без него.
  3. Текстура. Оригинальные купюры печатают на специальной бумаге с хлопковыми волокнами, которая имеет характерную текстуру. Фальшивки обычно гладкие, слишком жесткие или, наоборот, мягкие.

Как действовать, если возникли сомнения относительно подлинности валюты

В Нацбанке советуют гражданам, которые не уверены в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты, обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований регулятору.

Исследования осуществляются бесплатно. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются лицу, которое их предоставляло для проверки.

Однако, если купюра окажется фальшивой, ее изымают без возмещения стоимости.

Ранее мы писали, какие долларовые купюры не подлежат обмену в 2025 году.

Также узнавайте, примут ли в обменнике надорванные доллары.

доллар евро мошенничество валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации