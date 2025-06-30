Украинцам продали много фальшивых долларов — проверьте, не у вас ли они

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине участились случаи подделки иностранной валюты. Чаще всего мошенники сбывают фальшивые доллары, поэтому в случае возникновения сомнений относительно подлинности банкноты, их лучше проверить.

Новини.LIVE рассказывают, какие купюры подделывают чаще всего и как не наткнуться на фальшивку.

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На какие банкноты стоит обратить внимание

По данным Национального банка Украины, среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества. На евро в прошлом году приходилось лишь 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего можно встретить фальшивые купюры таких номиналов:

50 и 100 долларов;

50, 100 и 200 евро.

Высокий риск на получение поддельных долларов и евро есть именно при валютно-обменных операциях "на руках", через интернет и т.д.

Основные признаки фальшивых долларов

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо знать, как отличить подделку от оригинала. В UnexBank назвали три основных отличия фальшивок:

Цвет и качество печати. Поддельные банкноты — как доллары, так и евро — часто имеют размытый или нечеткий рисунок, оттенки бывают более тусклыми или слишком яркими. Отсутствие элементов защиты. Водяной знак на настоящих банкнотах при просвечивании виден с обеих сторон. Фальшивки могут иметь лишь грубую имитацию или вообще быть без него. Текстура. Оригинальные купюры печатают на специальной бумаге с хлопковыми волокнами, которая имеет характерную текстуру. Фальшивки обычно гладкие, слишком жесткие или, наоборот, мягкие.

Как действовать, если возникли сомнения относительно подлинности валюты

В Нацбанке советуют гражданам, которые не уверены в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты, обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований регулятору.

Исследования осуществляются бесплатно. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются лицу, которое их предоставляло для проверки.

Однако, если купюра окажется фальшивой, ее изымают без возмещения стоимости.

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