Україна
Украинцы смогут получить помощь через Дію — что такое "Обрій"

Украинцы смогут получить помощь через Дію — что такое "Обрій"

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:05
обновлено: 10:55
В Украине запустят систему Обрій — кто сможет получить помощь до 15 000 грн
Парень с ноутбуком. Фото: Pexels

Кабинет Министров принял решение о запуске в Украине новой экосистемы для безработных под названием "Обрій". С ней наши граждане смогут оформить денежную помощь, подать заявку на гранты для переквалификации, официально уволиться и многое другое.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Читайте также:

Цифровая экосистема "Обрій"

Ее будет администрировать Государственная служба занятости. В перечень функций войдет автоматическое определение людей, которые потеряли работу, после чего им предложат подходящие вакансии, учитывая навыки, опыт и локацию (AI-matching). Через "Дію" украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного;
  • оформить пособие;
  • уволиться на временно оккупированных территориях;
  • получить подтверждение квалификации;
  • получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.

Система позволит государству и представителям бизнеса прогнозировать потребности в навыках благодаря аналитике в режиме реального времени. К "Обрію" подключат все ключевые институты. Предполагается, что нововведение будет способствовать трудоустройству граждан и станет эффективным инструментом развития кадрового потенциала Украины.

Поддержка украинцев, потерявших работу

Потенциальный запуск цифровой экосистемы — не единственное решение правительства в отношении безработных. Юлия Свириденко уточнила в собственном Telegram-канале, что отныне будет изменена логика поддержки украинцев, которые потеряли место работы.

"Если человек в течение 60 дней после потери работы не устроился на новую, карьерные советники Службы занятости будут анализировать рынок и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант", — констатировала премьер-министр.

Более того, это будет происходить даже до момента получения статуса безработного. Иными словами, государственная помощь начнется не после обращения человека, а раньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата в Польше по состоянию на 2025 год находится на уровне 4 666 злотых брутто (примерно 53 670 грн). После вычета всех налогов сотрудник получает гораздо меньшую сумму.

Также мы писали, что ФЛП и работодатели могут получить пособие по частичной безработице. Выплату предоставляют, если производство сокращено минимум на 30% и пострадало от этого не менее 20% работников.

Дия работа украинцы безработица Госслужба занятости
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
