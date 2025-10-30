В Україні запустять систему Обрій — хто зможе отримати допомогу до 15 000 грн

Хлопець з ноутбуком. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск в Україні нової екосистеми для безробітних під назвою "Обрій". З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато іншого.

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

Цифрова екосистема "Обрій"

Її адмініструватиме Державна служба зайнятості. До переліку функцій ввійде автоматичне визначення людей, які втратили роботу, після чого їм запропонують підходящі вакансії з огляду на навички, досвід і локацію (AI-matching). Через "Дію" українці зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

звільнитися на тимчасово окупованих територіях;

отримати підтвердження кваліфікації;

отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Система дозволить державі та представникам бізнесу прогнозувати потреби в навичках завдяки аналітиці в режимі реального часу. До "Обрію" підключать всі ключові інституції. Передбачається, що нововведення сприятиме працевлаштуванню громадян і стане ефективним інструментом розвитку кадрового потенціалу України.

Підтримка українців, які втратили роботу

Потенційний запуск цифрової екосистеми — не єдине рішення уряду щодо безробітних. Юлія Свириденко уточнила у власному Telegram-каналі, що відтепер буде змінено логіку підтримки українців, які втратили місце роботи.

"Якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники Служби зайнятості аналізуватимуть ринок і пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант", — констатувала прем'єр-міністерка.

Більше того, це відбуватиметься навіть до моменту отримання статусу безробітного. Іншими словами, державна допомога почнеться не після звернення людини, а раніше.

Що ще варто знати українцям

