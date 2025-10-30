Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці зможуть отримати допомогу через Дію — що таке "Обрій"

Українці зможуть отримати допомогу через Дію — що таке "Обрій"

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:05
Оновлено: 10:55
В Україні запустять систему Обрій — хто зможе отримати допомогу до 15 000 грн
Хлопець з ноутбуком. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск в Україні нової екосистеми для безробітних під назвою "Обрій". З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато іншого.

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Цифрова екосистема "Обрій"

Її адмініструватиме Державна служба зайнятості. До переліку функцій ввійде автоматичне визначення людей, які втратили роботу, після чого їм запропонують підходящі вакансії з огляду на навички, досвід і локацію (AI-matching). Через "Дію" українці зможуть:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
  • отримати підтвердження кваліфікації;
  • отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.

Система дозволить державі та представникам бізнесу прогнозувати потреби в навичках завдяки аналітиці в режимі реального часу. До "Обрію" підключать всі ключові інституції. Передбачається, що нововведення сприятиме працевлаштуванню громадян і стане ефективним інструментом розвитку кадрового потенціалу України.

Підтримка українців, які втратили роботу

Потенційний запуск цифрової екосистеми — не єдине рішення уряду щодо безробітних. Юлія Свириденко уточнила у власному Telegram-каналі, що відтепер буде змінено логіку підтримки українців, які втратили місце роботи.

"Якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники Служби зайнятості аналізуватимуть ринок і пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант", — констатувала прем'єр-міністерка.

Більше того, це відбуватиметься навіть до моменту отримання статусу безробітного. Іншими словами, державна допомога почнеться не після звернення людини, а раніше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Польщі станом на 2025 рік перебуває на рівні 4 666 злотих брутто (приблизно 53 670 грн). Після відрахування всіх податків працівник отримує набагато меншу суму.

Також ми писали, що ФОПи та роботодавці можуть отримати допомогу з часткового безробіття. Виплату надають, якщо виробництво скорочено щонайменше на 30% і постраждало від цього не менше 20% працівників.

Дія робота українці безробіття Держслужба зайнятості
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації