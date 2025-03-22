Тайные боксы в Expirenza — что говорят клиенты о дешевых блюдах от заведений

Тайные боксы от заведения. Фото: скриншот/Threads

В начале марта 2025 года появился проект "Тайные боксы" от monobank, который предусматривает покупку блюд в заведениях питания онлайн через платформу Expirenza. Особенность в том, что еду продают дешевле, поскольку это остатки, которые не смогли реализовать в течение дня. Украинцы успели протестить "Тайные боксы" и опубликовали отзывы в социальных сетях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят клиенты о новой услуге в Expirenza.

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Что такое "Тайные боксы" от Expirenza

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил 4 марта в собственном Telegram-канале, что заведениям питания приходится утилизировать непроданную еду в конце дня. Предприниматель привел данные исследования, согласно которому в США около 81 млн тонн продовольствия остались неиспользованными в 2019 году.

В Украине проблема также существует, поэтому Гороховский анонсировал запуск проекта "Тайные боксы" на платформе Expirenza от monobank. В мобильном приложении можно заказывать закрытые наборы с едой от ресторанов и кафе, которые присоединились к инициативе.

"Внутри будут разнообразные блюда, выпечка и десерты, приготовленные сегодня. Но наполнение бокса останется сюрпризом, пока вы не заберете его в заведении. Цена всегда фиксированная, но вкусностей внутри точно на большую стоимость, чем вы заплатили", — констатировал соучредитель monobank.

Проект действительно заинтересовал украинцев, которые начали с восторгом заказывать боксы. Однако для сферы обслуживания привычны жалобы и недовольство клиентов. В социальных сетях, в частности Threads, пользователи начали публиковать негативные отзывы о своем опыте приобретения блюд.

Что говорят украинцы о "Тайных боксах"

Хватает как жалоб, так и позитива. Потребители поделились в Интернете наполнением боксов, которое их расстроило. Некоторые заведения формировали пакеты с испорченными блюдами, покрытыми плесенью. И хотя еда, простаивавшая в течение дня, не способна похвастаться максимальной свежестью, подобные случаи клиенты считают большим ударом по репутации.

Жалобы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Жалобы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Жалобы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Жалобы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Жалобы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот 1 / 5

Конечно, в сети можно найти много хороших отзывов. Украинцам нравится возможность экономить в любимых заведениях и одновременно поддерживать экологическую осознанность. Соцсети наполнены восторженными обзорами боксов, внутри которых покупатели находят невероятно вкусные и одновременно дешевые десерты, салаты, выпечку и тому подобное.

Положительные отзывы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Положительные отзывы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот

Положительные отзывы на "Тайные боксы" в Expirenza. Фото: скриншот 1 3

Напомним, в McDonald's начали тестировать завтраки. Новые позиции в меню появились в заведениях Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Яремче и Ковеля. Заказ доступен до 10:30 в ресторанах и до 10:15 через "МакДеливери" в приложении Bolt Food.

Также мы писали, какие продовольственные товары больше всего подорожали в течение марта 2025 года. Овощи существенно выросли в цене, куриная тушка стоит на 10% больше, яйца — на 10%, молоко — на 11%.