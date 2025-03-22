Таємні бокси в Expirenza — що кажуть клієнти про дешеві страви від закладів

Таємні бокси від закладу. Фото: скриншот/Threads

На початку березня 2025 року з’явився проєкт "Таємні бокси" від monobank, який передбачає купівлю страв у закладах харчування онлайн через платформу Expirenza. Особливість у тому, що їжу продають дешевше, оскільки це залишки, що не змогли реалізувати протягом дня. Українці встигли протестити "Таємні бокси" та опублікували відгуки в соціальних мережах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть клієнти про нову послугу в Expirenza.

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Що таке "Таємні бокси" від Expirenza

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив 4 березня у власному Telegram-каналі, що закладам харчування доводиться утилізувати непродану їжу наприкінці дня. Підприємець навів дані дослідження, згідно з яким у США близько 81 млн тонн продовольства залишилися невикористаними у 2019 році.

В Україні проблема також існує, тож Гороховський анонсував запуск проєкту "Таємні бокси" на платформі Expirenza від monobank. В мобільному додатку можна замовляти закриті набори з їжею від ресторанів і кав’ярень, які приєдналися до ініціативи.

"Всередині будуть різноманітні страви, випічка та десерти, приготовані сьогодні. Але наповнення боксу залишиться сюрпризом, допоки ви не заберете його в закладі. Ціна завжди фіксована, але смаколиків усередині точно на більшу вартість, ніж ви заплатили", — констатував співзасновник monobank.

Проєкт дійсно зацікавив українців, які почали з захватом замовляти бокси. Проте для сфери обслуговування є звичними скарги і невдоволення клієнтів. У соціальних мережах, зокрема Threads, користувачі почали публікувати негативні відгуки про свій досвід придбання страв.

Що кажуть українці про "Таємні бокси"

Вистачає як скарг, так і позитиву. Споживачі поділилися в Інтернеті наповненням боксів, яке їх засмутило. Деякі заклади формували пакунки з зіпсованими стравами, покритими пліснявою. І хоча їжа, що простоювала впродовж дня, не здатна похвалитися максимальною свіжістю, подібні випадки клієнти вважають великим ударом по репутації.

Скарги на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Скарги на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Скарги на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Скарги на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Скарги на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот 1 / 5

Звісно, в мережі можна знайти багато хороших відгуків. Українцям подобається можливість економити в улюблених закладах і водночас підтримувати екологічну свідомість. Соцмережі наповнені захопленими оглядами боксів, всередині яких покупці знаходять неймовірно смачні та водночас дешеві десерти, салати, випічку тощо.

Позитивні відгуки на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Позитивні відгуки на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот

Позитивні відгуки на "Таємні бокси" в Expirenza. Фото: скриншот 1 / 3

Нагадаємо, в McDonald's почали тестувати сніданки. Нові позиції в меню з’явилися у закладах Львова, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Яремче та Ковеля. Замовлення доступне до 10:30 в ресторанах і до 10:15 через "МакДелівері" в застосунку Bolt Food.

Також ми писали, які продовольчі товари найбільше подорожчали протягом березня 2025 року. Овочі суттєво зросли в ціні, куряча тушка коштує на 10% більше, яйця — на 10%, молоко — на 11%.