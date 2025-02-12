Фицо пригрозил перекрыть поставки газа – чем может ответить Украина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Robert Fico/Facebook

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть импорт газа в Украину. Он заявил, что якобы имеет моральное право так поступить. Но украинская сторона владеет несколькими инструментами для разрешения ситуации.

Об этом рассказал бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

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Угрозы Фицо и инструменты ответа

По мнению премьер-министра Словакии, иностранные поставки газа в Украину оказывают давление на мировые цены. Политик заявил в видеообращении, что из-за отказа от транзита российского голубого топлива в Европу Словакия имеет "моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок".

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ответил на угрозу, что украинская сторона имеет рычаги влияния и способна решить проблемную ситуацию. Во-первых, существует вариант перейти на импорт газа из трех других стран Европы — Польши, Венгрии и Румынии.

Во-вторых, можно инициировать арбитражный суд в рамках Соглашения об энергетическом сообществе и процедуру "emergency measures" (экстренные меры). А выиграв спор, удастся взыскать со Словакии немалую сумму компенсации за неправомерное прекращение импорта.

"Готовиться к этому надо сегодня. Одного заявления Фицо достаточно для начала процесса консультаций по Соглашению, не дожидаясь практической реализации угрозы и демонстрируя готовность активно и жестко защищать украинский интерес", — констатировал Коболев.

Он также обратил внимание общественности на странное совпадение: выход в эфир премьер-министра Словакии с идеей перекрыть газ сошелся во времени с российскими атаками по украинским объектам газодобычи.

Кстати, в конце января 2025 года экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что подземные хранилища газа заполнены примерно на 10%. Это один из самых низких показателей за всю истории, что может привести к серьезным проблемам в обеспечении голубым топливом во время сильных морозов.

Напомним, в январе 2025 года газ подорожал почти на 7%. Его фактическая цена составляла 16 334 грн за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость. За год стоимость ресурса повысилась более чем на 28%.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут вообще не платить за газ или получить большую скидку на оплату коммунальных услуг. Речь идет о военных, которые имеют статус участника боевых действий. Но стоит приготовить пакет документов, дабы льготу назначили.