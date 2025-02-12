Фіцо пригрозив перекрити поставки газу – чим може відповісти Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Robert Fico/Facebook

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити імпорт газу в Україну. Він заявив, що нібито має моральне право так вчинити. Але українська сторона володіє кількома інструментами для вирішення ситуації.

Про це розповів колишній голова Нафтогазу Андрій Коболєв у Facebook.

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На думку прем'єр-міністра Словаччини, іноземні постави газу в Україну чинять тиск на світові ціни. Політик заявив у відеозверненні, що через відмову від транзиту російського блакитного палива в Європу Словаччина має "моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок".

Колишній очільник правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв зауважив на погрозу, що українська сторона має важелі впливу та здатна вирішити проблемну ситуацію. По-перше, існує варіант перейти на імпорт газу з трьох інших країн Європи — Польщі, Угорщини і Румунії.

По-друге, можна ініціювати арбітражний суд у рамках Угоди про енергетичне співтовариство і процедуру "emergency measures" (екстрені заходи). А вигравши спір, вдасться стягнути зі Словаччини чималу суму компенсації за неправомірне припинення імпорту.

"Готуватись до цього треба сьогодні. Однієї заяви Фіцо достатньо для початку процесу консультацій за Угодою, не чекаючи на практичну реалізацію погрози та демонструючи готовність активно і жорстко захищати український інтерес", — констатував Коболєв.

Він також звернув увагу громадськості на дивний збіг: вихід в ефір прем'єр-міністра Словаччини з ідеєю перекрити газ зійшовся у часі з російськими атаками по українських об’єктах газовидобутку.

До речі, наприкінці січня 2025 року ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що підземні сховища газу заповнені приблизно на 10%. Це один із найнижчих показників за всю історію, що може призвести до серйозних проблем у забезпеченні блакитним паливом під час сильних морозів.

Нагадаємо, в січні 2025 року газ подорожчав майже на 7%. Його фактична ціна становила 16 334 грн за тисячу кубометрів без врахування податку на додану вартість. За рік вартість ресурсу підвищилася на понад 28%.

Також ми писали, що деякі українці можуть взагалі не платити за газ чи отримати велику знижку на оплату комунальних послуг. Йдеться про військових, які мають статус учасника бойових дій. Але варто приготувати пакет документів, аби пільгу призначили.