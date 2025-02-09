Українські військові можуть менше платити за газ — кому доступні знижки у 2025 році

Людина оплачує комунальні послуги. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій (УБД), мають право на додаткову підтримку від держави. Зокрема, вони можуть оформити пільги на оплату комунальних послуг, включаючи газ та електроенергію. Завдяки цим знижкам суми в платіжках таких громадян і їхніх сімей можуть бути значно меншими.

Про те, хто з українських військовослужбовців менше платитиме за газ у 2025 році, зазначається у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Згідно із законодавством України, зокрема Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

повне (100%) звільнення від оплати комунальних послуг для осіб з інвалідністю;

75% знижки на оплату житлової площі;

75% знижки на вартість палива для домогосподарств, не підключених до централізованого опалення;

75% знижки на оплату комунальних послуг, таких як газопостачання, електроенергія та інші ресурси.

Таким чином, учасники бойових дій можуть значно зменшити свої витрати на газ та інші послуги ЖКГ. Однак для цього потрібно підготувати та подати деякі документи.

Як військовому оформити пільги на комунальні послуги

Щоб скористатися пільгами, необхідно офіційно отримати статус УБД. Поки документи перебувають на етапі оформлення, знижки на оплату комуналки нараховані не будуть. Також потрібно:

Після присвоєння статусу учасника бойових дій звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із двома заявами: перша — щодо внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), а друга — про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Підготувати копії та оригінали необхідних документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення УБД. Подати документи можна особисто у відділення ПФУ, онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або через застосунок "Дія".

Найближчі члени родин учасників бойових дій також мають право на оформлення пільг. Для цього їм необхідно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також довідку про статус УБД.

Раніше ми писали, що ветерани, які мають статус учасників бойових дій, можуть безплатно користуватися міським, приміським і міжміським транспортом, включно з автобусами, залізницею та водним транспортом. Для цього необхідно мати при собі відповідне посвідчення.

Також ми розповідали, що Закон України "Про статус ветеранів війни" визначає учасниками бойових дій осіб, що брали участь у захисті Батьківщини. Держава надає їм спеціальні пільги, частина з яких поширюється на дружин захисників.