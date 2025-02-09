Украинские военные могут меньше платить за газ — кому доступны скидки в 2025 году

Человек оплачивает коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Военнослужащие, получившие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на дополнительную поддержку от государства. В частности, они могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг, включая газ и электроэнергию. Благодаря этим скидкам суммы в платежках таких граждан и их семей могут быть значительно меньше.

О том, кто из украинских военнослужащих будет меньше платить за газ в 2025 году, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Согласно законодательству Украины, в частности Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

полное (100%) освобождение от оплаты коммунальных услуг для лиц с инвалидностью;

75% скидки на оплату жилой площади;

75% скидки на стоимость топлива для домохозяйств, не подключенных к централизованному отоплению;

75% скидки на оплату коммунальных услуг, таких как газоснабжение, электроэнергия и другие ресурсы.

Таким образом, участники боевых действий могут значительно уменьшить свои расходы на газ и другие услуги ЖКХ. Однако для этого нужно подготовить и подать некоторые документы.

Как военному оформить льготы на коммунальные услуги

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо официально получить статус УБД. Пока документы находятся на этапе оформления, скидки на оплату коммуналки начислены не будут. Также потребуется:

После присвоения статуса участника боевых действий обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с двумя заявлениями: первое — о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а второе — о назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подготовить копии и оригиналы необходимых документов, в частности паспорт, идентификационный код и удостоверение УБД. Подать документы можно лично в отделение ПФУ, онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія".

Ближайшие члены семей участников боевых действий также имеют право на оформление льгот. Для этого им необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а также справку о статусе УБД.

Ранее мы писали, что ветераны, которые имеют статус участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться городским, пригородным и междугородним транспортом, включая автобусы, железной дорогой и водным транспортом. Для этого необходимо иметь при себе соответствующее удостоверение.

Также мы рассказывали, что Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет участниками боевых действий лиц, принимавших участие в защите Родины. Государство предоставляет им специальные льготы, часть из которых распространяется на жен защитников.