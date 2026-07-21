Украинцы в Германии рискуют остаться без выплат: за что отменяют соцподдержку

Денежная помощь в Германии. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Многие украинцы, проживающие в Германии, начали задумываться о том, что будет с выплатами в ближайшее время. Ведь с июля 2026 года правила социальной поддержки существенно изменились. Теперь вместо традиционной программы Bürgergeld действует новый вид денежной помощи — Grundsicherung.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцев могут лишить выплат в Германии.

Что предусматривает соцподдержка в Германии

Согласно информации на официальном портале Федерального правительства Германии, выплаты Bürgergeld заменили базовым доходом. Новые правила распространились на всех получателей, в том числе — украинцев. Среди основных нововведений — активное содействие в поиске работы.

"Первым шагом станет оценка возможности немедленного трудоустройства. Если этого не происходит, можно рассмотреть вопрос о повышении квалификации и дальнейшем обучении. Это особенно касается лиц в возрасте до 30 лет", — говорится на портале.

Целью введения Grundsicherung стало стимулирование получателей социальной поддержки к активному поиску работы. Центры занятости с июля 2026 года начали тщательнее проверять финансовое положение заявителей, их жилищные условия и сбережения.

Почему могут отменить выплаты

Поскольку требования стали более жесткими, то и риск отмены или сокращения выплат возрос. Остаться без денег в Германии могут украинцы, которые:

отказались откликаться на вакансии работодателей — минус 30% суммы на три месяца;

не посещали встречи в Jobcenter — минус 30% суммы в месяц за второй пропуск и риск полного прекращения выплат за три пропуска подряд;

систематически отклоняли предложения о работе без уважительных причин.

"Для лиц, которые сотрудничают со своим центром занятости и — в пределах возможностей — делают все для продления соцподдержки, закон не устанавливает никаких более строгих требований", — пояснили на сайте Федерального министерства труда и социальных дел.

Как видно, основные требования к получателям социального денежного обеспечения связаны с трудоустройством. Если человек имеет возможность частично или полноценно работать, но игнорирует правила Grundsicherung, он останется без финансовой помощи со стороны государства.

Что еще нужно знать украинцам

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Также Новини.LIVE рассказывали, что нужно иметь в Германии для законной рыбалки. Общие расходы на оформление документов могут достигать 150-350 евро, а ежегодная лицензия стоит около 300 евро. За нарушение правил рыбакам грозят значительные штрафы.