Украинцы могут выдохнуть: какое важное нововведение августа отложили на год

Женщина с документами, косметические средства. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Для украинских предпринимателей на рынке косметики отложили одно из важнейших нововведений августа 2026 года. Переходный период для Технического регламента на косметическую продукцию продлили до 31 июля 2027 года. Это значит, что производители, импортеры и дистрибьюторы получили дополнительное время на выполнение всех требований закона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 976.

Какие изменения в Украине отложили

Технический регламент на косметическую продукцию, соответствующий европейским стандартам, должен был вступить в силу 3 августа 2026 года. Оказалось, что большинство участников рынка не подготовились к изменениям, хотя у них было примерно два года переходного периода.

Из-за большого количества жалоб от представителей бизнеса правительство приняло решение перенести введение новых правил на год — до 31 июля 2027-го. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 29 июля 2026 г. № 976.

Участники рынка получили больше времени на подготовку к требованиям закона, тогда как для украинских потребителей риск столкнуться с опасной продукцией останется. Ведь Технический регламент как раз определяет условия ввода товаров в оборот и подтверждения их качества.

Новые правила на рынке косметики

Документ, вступление в силу которого отложили, предусматривает существенные изменения на рынке косметической продукции. Он требует:

проводить оценку безопасности товаров;

назначать ответственное лицо;

создавать информационный файл продукта;

осуществлять его нотификацию;

соблюдать надлежащую производственную практику.

Все изделия будут находиться под особым контролем регулирующих органов, а их оборот будет тщательно проверяться. Ответственное лицо обязано регистрировать товары, которые поступят на полки магазинов.

Если человек модифицирует какое-либо средство или начнет продавать его под собственным названием или торговой маркой, он автоматически берет на себя полномочия ответственного лица и рискует понести наказание за невыполнение новых требований.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о главных нововведениях августа 2026 года. Украинцам стоит подготовиться к серьезным изменениям в жизни. Они коснутся лимитов на денежные переводы, подтверждения страхового стажа и подачи отчетности в налоговую.

Также Новини.LIVE рассказывали, по каким правилам должны работать детские учреждения отдыха. Контролирующие органы утвердили новый санитарный регламент для лагерей. Речь идет об обязательном наличии укрытия, обеспечении сбалансированного питания и соблюдении температурных ограничений.