Украинцы будут генерировать КЭП по-новому: что изменится для граждан и бизнеса с 1 сентября

Новые электронные ключи в Украине. Фото: Unsplash, УНИАН, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Осенью в Украине для физических лиц, ФЛП и юридических лиц вступят в силу новые правила криптографической защиты. С 1 сентября состоится полный переход на сертификаты КЭП (квалифицированная электронная подпись) с использованием алгоритма "Купина". Мы разобрались, что это означает для граждан и представителей бизнеса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое "Купина" и к каким изменениям готовиться украинцам в ближайшее время.

Новый стандарт электронной подписи

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о полном переходе на новый алгоритм криптографической защиты "Купина" с 1 сентября 2026 года. Это национальный стандарт, который используется для создания квалифицированных электронных подписей.

"Части разработчиков информационных систем потребуется дополнительное время для настройки. Для обычных пользователей миграция инфраструктуры пройдет совершенно незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надежную защиту от киберугроз", — отметили в министерстве.

Все поставщики электронных доверительных услуг должны перейти на стандарт "Купина" и синхронизировать программно-аппаратные комплексы. Для пользователей это значит плановое обновление безопасности, поскольку интерфейсы электронных кабинетов и банковских приложений останутся неизменными. Нововведение касается лишь способа генерации и хранения КЭП.

Что изменится для населения и бизнеса

Украинцы, использующие КЭП, смогут и в дальнейшем применять сертификаты, срок действия которых не истечет до 1 сентября. Они останутся действительными и будут функционировать без ограничений. То есть перевыпускать ключи не придется, а подписанные файлы сохранят свой юридический статус.

Только когда наступит время плановой замены электронной подписи, центр сертификации выдаст новую КЭП на алгоритме "Купина". Никаких дополнительных действий со стороны пользователей не требуется.

Представители бизнеса постепенно переведут все ключи на единый усиленный стандарт, что поможет упростить взаимодействие с клиентами, контрагентами и государственными структурами в долгосрочной перспективе.

Физические лица, ФЛП и юридические лица используют квалифицированную электронную подпись для верификации в интернете, придания документам юридической силы, как в случае с рукописной подписью на бумаге. КЭП экономит время и деньги на бюрократические процедуры, обеспечивает высокую защиту от подделки, гарантирует целостность материалов и идентифицирует личность.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что физическим лицам-предпринимателям грозят штрафы с августа 2026 года. ФЛП, занимающимся производством, поставкой или реализацией косметической продукции, придется нотифицировать каждый товар. В противном случае контролирующий орган будет взимать штрафы в размере до 340 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что абоненты мобильных операторов Украины не смогут перенести номер с помощью услуги MNP. Регулятор временно приостановит работу сервиса с 08:30 29 июня до 17:30 1 июля. Возобновление процессов состоится утром 2 июля.