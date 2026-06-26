Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые правила выхода на пенсию в Германии: какие изменения готовят в стране

Новые правила выхода на пенсию в Германии: какие изменения готовят в стране

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 05:45
Пенсионный возраст в Германии могут привязать к продолжительности жизни: что это означает для граждан
Пенсионный возраст в Германии планируют повысить до 70 лет. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии готовят постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Согласно плану, это может произойти в начале 2090-х годов. Соответствующую идею уже поддержал канцлер страны Фридрих Мерц. Главная цель изменений — обеспечение стабильности пенсионной системы в условиях старения населения.

О том, какие изменения готовятся для пенсионеров в Германии и когда они могут вступить в силу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Какие изменения для пенсионеров готовят в Германии

В Германии эксперты предлагают привязать пенсионный возраст к продолжительности жизни. То есть чем дольше живут люди, тем позже они будут выходить на пенсию. Также рассматривается вариант постепенной отмены возможности досрочного выхода на пенсию.

В ответ на эту инициативу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. По его словам, реформа поможет:

  • снизить финансовую нагрузку на систему;
  • придать молодежи больше уверенности в будущем;
  • сделает пенсионную систему более сбалансированной для разных поколений.

Работа над реформой велась с января. Эксперты подготовили пакет из 33 предложений. Среди них — инвестирование пенсионных взносов в фондовый рынок с целью увеличения доходов системы. Также предлагается включить в число плательщиков обязательных взносов государственных служащих и самозанятых.

Читайте также:

Как может измениться пенсионный возраст в Германии

Сейчас в Германии пенсионный возраст составляет 67 лет для тех, кто будет выходить на пенсию в 2030-х годах. Новый план предусматривает постепенное повышение этого показателя до примерно 70 лет к началу 2090-х годов.

В ближайшее время правительство планирует принять реформу, хотя впереди ещё голосование в парламенте. Больше всего споров вызывает идея отменить право выхода на пенсию в 63 года для людей с 45-летним стажем.

Критики говорят, что это может ударить по работникам тяжелых профессий. В то же время сторонники реформы считают, что нынешняя система более выгодна людям со стабильной и высокой зарплатой.

Также некоторые эксперты предупреждают, что инвестиции пенсионных средств в фондовый рынок могут быть рискованными, особенно в условиях слабого экономического роста.

Что подталкивает Германию к повышению пенсионного возраста

Страна входит в число тех, где население стареет быстрее всего. Людей пенсионного возраста становится больше, а количество работающих уменьшается, что создает нагрузку на систему.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в Германии составляет примерно 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин. Также около 23% населения — это люди в возрасте старше 65 лет, и эта доля продолжает расти.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии люди, которые из-за болезни, ухода за близкими или других жизненных обстоятельств не смогли регулярно вносить взносы в пенсионную систему, не могут получать "стандартные" выплаты в старости. В таких случаях государство предоставляет базовую социальную помощь пожилым людям или тем, кто не может работать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года минимальная зарплата в Германии составит 13,90 евро в час до уплаты налогов. Этот уровень был введён ещё с 1 января 2026 года в рамках поэтапного повышения минимальной оплаты труда.

Германия пенсии пенсионеры
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации