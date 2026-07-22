Украинцев ждет новая волна проверок: кому грозит блокировка банковских счетов

Отделение ПриватБанка, карта и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Некоторых украинцев может ожидать блокировка карты после проверки движения средств на счете. Национальный банк разослал финансовым учреждениям новые рекомендации по осуществлению мониторинга. Кроме того, он назвал дополнительные признаки так называемых "компаний-оболочек".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на письмо от НБУ.

Проверки подозрительных клиентов

Письмо Национального банка №25-0010/65703 "О предоставлении рекомендаций по вопросам финансового мониторинга" содержит признаки компаний, которые могут быть "оболочками". Как правило, это новосозданные ФЛП или предприятия, не осуществлявшие хозяйственную деятельность в течение длительного времени. Таким компаниям присущи:

незначительное количество сотрудников;

небольшой размер уставного капитала;

единоличный состав должностных лиц и учредителей;

несоответствия в сведениях о конечных бенефициарах;

молодежь или пожилые люди в составе руководства;

взаимодействие с большим количеством новосозданных компаний-контрагентов;

незначительные объемы задекларированных доходов и многомиллионные обороты по счетам.

Всего в перечне — 12 пунктов. Некоторые из них характеризуются размытыми критериями отбора, из-за чего тщательные проверки грозят большому количеству ФЛП и юридических лиц. Предполагается, что украинские банки будут чаще запускать механизм финансового мониторинга для эффективного выявления фиктивных компаний.

Уклонение от уплаты налогов и легализация доходов

Также регулятор дал рекомендации банкам по выявлению бизнесменов, причастных к уклонению от уплаты налогов, отмыванию доходов, финансированию терроризма, теневому обороту продукции, фиктивному формированию налогового кредита по НДС и пр.

"НБУ в ходе осуществления надзора за банками выявил проведение компаниями-резидентами финансовых операций, которые дают основания полагать, что их участники используют механизм "скруток" / "встречных потоков" (далее — механизм с признаками фиктивности)", — говорится в письме.

В перечень признаков входит отсутствие документов о транспортировке и хранении продукции, денежные поступления за товары, не соответствующие виду деятельности импортера, неуплата налогов, отсутствие платежей за коммунальные услуги или аренду помещения и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Министерство финансов обновило правила применения международного стандарта CRS. Он предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Это необходимо для борьбы с сокрытием доходов и уклонением от уплаты налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, можно ли снимать деньги с банковской карты умершего родственника. После смерти все имущество автоматически включается в состав наследства. Следовательно, даже ближайшие родственники не имеют права распоряжаться деньгами на счетах до момента распределения.