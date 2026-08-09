Украинцам в Польше могут вернуть часть пособия: кого это касается

Люди на улицах Кракова в Польше, злотые. Фото: Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Польше могут расширить перечень украинцев, имеющих право на бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения (ЦКР). Соответствующий законопроект уже внесен в Сейм. Кроме того, документ предусматривает доступ украинцев к медицинскому страхованию и базовой медицинской помощи независимо от того, проживают ли они в ЦКП.

Об этом сообщает информационный портал inPoland, передают Новини.LIVE.

Кто сейчас может бесплатно проживать в центрах размещения

С 1 июля 2026 года правила оказания помощи украинцам в Польше изменились. Большинство граждан Украины больше не может бесплатно проживать и питаться в центрах коллективного размещения.

Такая возможность оставлена только для определенных категорий людей, в частности беременных женщин, людей с инвалидностью и некоторых пожилых граждан.

В то же время польские власти признали, что после изменения правил вне программы помощи оказались и другие люди, нуждающиеся в поддержке.

Какие изменения предлагают ввести

3 июля польская партия Lewica внесла в Сейм законопроект, предусматривающий расширение перечня украинцев, которые смогут бесплатно проживать в центрах коллективного размещения.

Министр по делам семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк заявила, что рассчитывает на положительное рассмотрение документа и поддержку со стороны партнеров по коалиции.

По ее словам, действующие правила не учитывают потребности части уязвимых семей. В качестве примера она привела ситуацию, когда мать, воспитывающая ребенка с инвалидностью, имеет право проживать в центре бесплатно, но ее остальные дети такого права не имеют.

В польском правительстве считают, что эту проблему необходимо исправить.

Кому хотят предоставить право на бесплатное проживание

Законопроект предусматривает расширение перечня лиц, которые смогут пользоваться бесплатным проживанием и питанием в центрах коллективного размещения.

В частности, в него предлагают включить:

матерей-одиночек, самостоятельно воспитывающих детей, не состоящих в браке или чьи партнеры не находятся на территории Польши;

пенсионеров, размер пенсии которых как минимум на 50% ниже минимального уровня пенсионного обеспечения;

членов семей, относящихся к определенным уязвимым категориям.

Таким образом, помощь может быть распространена не только на отдельных людей из уязвимых групп, но и на членов их семей.

Украинцам хотят гарантировать медицинскую помощь

Отдельный пункт законопроекта касается медицинского страхования.

Авторы документа предлагают обеспечить гражданам Украины доступ к медицинскому страхованию и базовой бесплатной медицинской помощи независимо от того, проживают ли они в ЦКП и относятся ли к определенным уязвимым категориям.

То есть право на базовую медицинскую помощь предлагается не связывать с проживанием человека в центре коллективного размещения.

Сколько это будет стоить Польше

Расширение перечня уязвимых категорий, которые смогут бесплатно проживать в ЦКП, по предварительным оценкам, обойдется польскому бюджету примерно в 18 млн злотых.

Еще около 80 млн злотых может потребоваться для обеспечения доступа украинцев к медицинскому страхованию и базовой медицинской помощи.

В то же время Агнешка Дземянович-Бонк считает эти расходы оправданными. По ее мнению, если оставить уязвимых людей без поддержки, в итоге это может обойтись Польше значительно дороже.

В настоящее время законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение в Сейме. Если предложенные изменения будут поддержаны, перечень украинцев, имеющих право на соответствующую помощь, будет расширен.

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