Украинцам в Польше дали время до 31 августа: кто лишится статуса UKR

Паспорт гражданина Украины в руке, люди во Вроцлаве, польские злотые. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Для части граждан Украины, имеющих номер PESEL со статусом UKR в Польше, приближается важный крайний срок. До 31 августа 2026 года они должны подтвердить свою личность, иначе с 1 сентября статус UKR автоматически изменится на NUE. Это будет означать утрату временной защиты и связанных с ней прав.

Об этом пишет портал "Минфин", передают Новини.LIVE.

Требование касается не всех украинцев с PESEL UKR, а лишь отдельной категории — тех, кому номер PESEL был присвоен без предъявления действительного проездного документа.

Кому необходимо подтвердить личность

Обратиться в местный орган власти — гмину — необходимо людям, которые получили PESEL UKR на основании заявления с указанием персональных данных, но на момент оформления не предъявляли действующий загранпаспорт.

Для подтверждения личности необходимо обратиться в любой орган гмины и предъявить действительный документ.

Если заграничного паспорта до сих пор нет, польские власти рекомендуют как можно скорее обратиться в украинское консульское учреждение для его оформления.

Кому еще стоит обновить данные

Отдельно местные органы власти напоминают о необходимости обновить информацию в реестре тем украинцам, которые после получения PESEL UKR получили новый паспорт или изменили паспортные данные.

Это также касается детей, которым PESEL UKR оформляли без паспорта, а уже после этого они получили документ.

Обратиться в гмину необходимо, если:

PESEL UKR оформляли без заграничного паспорта;

после получения PESEL был оформлен новый заграничный паспорт;

изменились паспортные или другие персональные данные;

ребенку оформили PESEL без паспорта, а впоследствии он получил документ;

в реестре обнаружили ошибку в персональных данных.

Что будет, если пропустить крайний срок

Для тех, кто подпадает под новое требование, последствия пропуска срока могут быть существенными.

Если до 31 августа 2026 года не подтвердить личность, с 1 сентября статус UKR автоматически изменят на NUE.

Вместе со статусом UKR человек может лишиться прав и специальных выплат, связанных с временной защитой. В частности, изменение статуса может повлиять на законные основания пребывания в Польше в рамках режима UKR.

Поэтому украинцам, которые получали PESEL UKR без предъявления паспорта, следует не откладывать обращение в гмину и проверить актуальность своих данных.

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