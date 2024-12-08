Скидка на коммуналку — какие льготы получат УБД в 2025 году

УБД могут платить меньше за коммуналку — как получить скидку
В Украине скидки на оплату коммунальных услуг могут пользоваться не только пенсионеры или многодетные семьи. Так, в 2025 году такая льгота останется доступной для участников боевых действий.
Это право им предоставлено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
УБД и льготы на коммуналку
Так, украинцам со статусом участника боевых действий положены такие скидки:
- 75% на оплату за пользование жильем;
- 75% на коммунальные сервисы;
- 75% на стоимость топлива; 75% скидка на оплату за пользование жильем;
- 75% на коммунальные сервисы;
- 75% на покупку топлива для лиц в домах которых нет централизованного отопления;
- 100% на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.
Как получить льготы
После выдачи документа, удостоверяющего, что гражданин является участником боевых действий, ему нужно написать два заявления:
- на внесение сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, у которых есть право на льготы (ЕГАРП);
- на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Подавать их нужно в Пенсионный фонд (ПФУ). Однако, заявления не примут, если гражданин будет без документов. Поэтому с собой нужно иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- удостоверение участника боевых действий.
Между тем, некоторые украинцы будут получать несколько меньшие субсидии на отопительный период 2024/2025. Речь об украинцах, поздно обратившихся за оформлением льготы.
Также редакция сайта Новини.LIVE писала, что в Украине весной власти могут вернуться к вопросу пересмотра тарифов на коммунальные услуги. В частности, для населения может снова подорожать свет.
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