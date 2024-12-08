Скидка на коммуналку — какие льготы получат УБД в 2025 году

Удостоверение участника боевых действий в руке

В Украине скидки на оплату коммунальных услуг могут пользоваться не только пенсионеры или многодетные семьи. Так, в 2025 году такая льгота останется доступной для участников боевых действий.

Это право им предоставлено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Читайте также:

УБД и льготы на коммуналку

Так, украинцам со статусом участника боевых действий положены такие скидки:

75% на оплату за пользование жильем;

75% на коммунальные сервисы;

75% на стоимость топлива; 75% скидка на оплату за пользование жильем;

75% на коммунальные сервисы;

75% на покупку топлива для лиц в домах которых нет централизованного отопления;

100% на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Как получить льготы

После выдачи документа, удостоверяющего, что гражданин является участником боевых действий, ему нужно написать два заявления:

на внесение сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, у которых есть право на льготы (ЕГАРП);

на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подавать их нужно в Пенсионный фонд (ПФУ). Однако, заявления не примут, если гражданин будет без документов. Поэтому с собой нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий.

Между тем, некоторые украинцы будут получать несколько меньшие субсидии на отопительный период 2024/2025. Речь об украинцах, поздно обратившихся за оформлением льготы.

Также редакция сайта Новини.LIVE писала, что в Украине весной власти могут вернуться к вопросу пересмотра тарифов на коммунальные услуги. В частности, для населения может снова подорожать свет.