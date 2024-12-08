Знижка на комуналку — які пільги матимуть УБД в 2025 році

УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку
В Україні знижками на оплату комунальних послуг можуть користуватися не тільки пенсіонери або багатодітні сім'ї. Так, у 2025 році така пільга залишиться доступною для учасників бойових дій.
Це право їм надано Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
УБД та пільги на комуналку
Так, українцям зі статусом учасника бойових дій, належать такі знижки:
- 75% на оплату за користування житлом;
- 75% на комунальні послуги;
- 75% на вартість палива 75% знижка на оплату за користування житлом;
- 75% на комунальні послуги;
- 75% на купівлю палива для осіб в будинках яких нема яких немає централізованого опалення;
- 100% на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.
Як отримати пільги
Після видачі документа, який посвідчує, що громадянин є учасником бойових дій, йому потрібно написати дві заяви:
- на внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, в яких є право на пільги (ЄДАРП);
- на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Подавати їх потрібно в Пенсійний фонд України (ПФУ). Однак заяви не прийдуть, якщо громадянин буде без документів. Тому з собою потрібно мати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення учасника бойових дій.
Тим часом деякі українці отримуватимуть дещо менші субсидії на опалювальний період 2024/2025. Мова про українців, які запізно звернулися за оформленням пільги.
Також редакція сайту Новини.LIVE писали, що в Україні на весні влада може повернутися до питання перегляду тарифів на комунальні послуги. Зокрема, для населення може знову подорожчати світло.
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