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УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

8 грудня 2024 20:26
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Знижка на комуналку — які пільги матимуть УБД в 2025 році
Посвідчення учасника бойових дій в руці. Фото: Freeradio.com.ua
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні знижками на оплату комунальних послуг можуть користуватися не тільки пенсіонери або багатодітні сім'ї. Так, у 2025 році така пільга залишиться доступною для учасників бойових дій. 

Це право їм надано Законом України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 

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Так, українцям зі статусом учасника бойових дій, належать такі знижки:

  • 75% на оплату за користування житлом;
  • 75% на комунальні послуги;
  • 75% на вартість палива 75% знижка на оплату за користування житлом;
  • 75% на комунальні послуги;
  • 75% на купівлю палива для осіб в будинках яких нема яких немає централізованого опалення;
  • 100% на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Як отримати пільги

Після видачі документа, який посвідчує, що громадянин є учасником бойових дій, йому потрібно написати дві заяви:

  • на внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, в яких є право на пільги (ЄДАРП);
  • на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати їх потрібно в Пенсійний фонд України (ПФУ). Однак заяви не прийдуть, якщо громадянин буде без документів. Тому з собою потрібно мати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення учасника бойових дій.

Тим часом деякі українці отримуватимуть дещо менші субсидії на опалювальний період 2024/2025. Мова про українців, які запізно звернулися за оформленням пільги.

Також редакція сайту Новини.LIVE писали, що в Україні на весні влада може повернутися до питання перегляду тарифів на комунальні послуги. Зокрема, для населення може знову подорожчати світло

комунальні послуги УБД знижки

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