Украинцев могут лишить части пенсии: два основания для сокращения выплат в 2026 году

Удержания из пенсионных выплат в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине пожилые люди обязаны информировать Пенсионный фонд о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на назначение или размер пенсии. Если этого не сделать, может возникнуть переплата. Впоследствии эти деньги придется возвращать.

О том, кто и почему может лишиться части пенсии в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

У кого может возникнуть переплата пенсии

Прежде всего это касается тех, кто после выхода на пенсию устроился на работу или открыл бизнес. Точно так же необходимо сообщать об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.

Это важно, ведь ряд доплат, повышений и надбавок выплачивается только неработающим пенсионерам. Если человек начал работать, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, он может безосновательно получать дополнительные выплаты, которые потом придется вернуть.

Еще одна категория — пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет. Если такой человек вновь устраивается на должность, дающую право на этот вид пенсии, ее выплата приостанавливается на время работы.

Важно уведомить Пенсионный фонд и об изменении места жительства. Например, если пенсионер переехал из горной местности или территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения, он теряет право на специальные надбавки, предусмотренные для жителей таких регионов.

На размер пенсии также может повлиять изменение правового статуса. Речь идет, в частности, об утрате статуса ветерана войны или другой льготной категории, дававшей право на дополнительные выплаты.

Кроме того, могут быть прекращены и некоторые доплаты, если исчезают основания для их получения. Например, пенсионер, получавший доплату на ребенка до 18 лет, лишится ее после трудоустройства.

Также право на пенсию в связи с потерей кормильца может быть утрачено, если ребенок прекратил обучение или перевелся с дневной формы обучения на другую.

В Пенсионном фонде обращают внимание, что переплата может возникнуть не только из-за несообщения об изменениях. Причиной также могут быть ложные сведения о зарплате или страховом стаже, представленные работодателем, одновременное получение различных выплат на одного и того же ребенка или снятие пенсионных средств с банковского счета после смерти пенсионера.

Переплаченные средства придется вернуть государству. Это можно сделать добровольно, либо деньги будут удерживаться из будущих выплат. Однако закон Украины "Об исполнительном производстве" устанавливает максимальную сумму, которую могут удерживать из пенсии. В большинстве случаев разрешено удерживать не более 20% от размера выплат человека.

Кто может получить только 25% пенсии в июле 2026 года

Отдельные правила действуют для пенсионеров, находящихся на полном государственном иждивении. Согласно статье 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", таким гражданам выплачивается лишь 25% назначенной пенсии, а остальные средства используются в соответствии с требованиями законодательства.

Если пенсионер содержит нетрудоспособных членов семьи, часть пенсии выплачивается им. Сам пенсионер в таком случае получает 25% пенсии, а его иждивенцам может перечисляться остальная часть выплаты, но не более 50% от назначенной суммы. К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж или жена;

родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность,

дети до 18 лет, дети с инвалидностью, установленной до достижения совершеннолетия, студенты дневной формы обучения до 23 лет, а также дети-сироты в возрасте до 23 лет независимо от того, учатся ли они.

Если на иждивении пенсионера находятся два или более человека, между ними поровну распределяется часть пенсии, составляющая 50% от её назначенного размера.

Для детей, получающих пенсию в связи с потерей кормильца и находящихся на полном государственном содержании, также предусмотрен отдельный порядок. На их личные банковские счета перечисляют 50% пенсии, а детям-сиротам — всю сумму.

Остальные средства, по заявлению опекуна или попечителя, могут направляться на счет учреждения, где находится ребенок, и использоваться исключительно для улучшения условий проживания.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры в Украине могут ежемесячно получать дополнительно более 1000 гривен. Это касается людей, которые не работают, не служат в армии и ухаживают за нетрудоспособными членами семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что для людей, утративших трудоспособность, в Украине предусмотрен отдельный вид пенсий. Их размер зависит от группы инвалидности, поэтому суммы выплат различаются. В 2026 году стоит знать, кто имеет право на такие выплаты и сколько можно получать.