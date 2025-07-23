В Сільпо резко переписали цены на продукты — что отдают со скидками до 55%

Продукты в супермаркете. Фото: Google Maps

Пока некоторые украинцы ждут удешевления продуктов, другие ищут возможности экономии. В супермаркетах часто устанавливают выгодные скидки на любимые продукты посетителей, дабы мотивировать их совершать покупки. В частности в Сільпо предлагают товары на 50% дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что можно приобрести в Сільпо вдвое дешевле.

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Большие скидки в Сільпо

По состоянию на 23 июля 2025 года сеть супермаркетов снизила цены на множество востребованных продуктов питания. Финансовая выгода очевидна: импортное сливочное масло продают всего за 129,90 грн вместо 209 грн (-38%), а бутылка крепкого виски стоит 349 грн вместо 599 грн (-42%).

Ассортимент акционных товаров включает сладости, кофе, колбасные изделия, мясо, мороженое, алкоголь, снеки, консервы и др. Для активации скидки нужно посетить любой физический магазин сети или заказать доставку онлайн/в мобильном приложении. Сниженные цены действуют на такие продукты:

мороженое — 99 грн вместо 219 грн (-55%);

пиво — 21,99 грн вместо 44,39 грн (-50%);

сыр плавленый — 13,99 грн вместо 25,99 грн (-46%);

кофе молотый — 174,90 грн вместо 309 грн (-43%);

напиток винный — 29,99 грн вместо 51,90 грн (-42%);

манго — 249 грн вместо 419 грн (-41%);

печенье с начинкой — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%).

Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Также неплохие скидки действуют на овощи/фрукты. В частности 100 г нектарина продают за 11,79 грн вместо 13,40 грн (-12%), а цуккини можно взять за 3,61 грн вместо 4,20 грн (-14%). Немного дешевле стоит лайм (-11%), фасованная ежевика (-20%), томаты (-11%), дыня (-10%) и красная смородина (-20%).

Что будет с ценами на овощи в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Союза украинского селянства, экс-главы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ивана Томича, к каким ценам на овощи готовиться нашим гражданам в ближайшее время. По его словам, продукты "борщевого набора" почти не подорожают до осени 2025 года.

"Картофель может подешеветь еще на несколько гривен от нынешней цены, когда пойдет активно его сбор. Но если говорить об осени — то цены постепенно будут расти и вполне могут превысить прошлогодние", — рассказал Томич.

Колебания объясняются дефицитом рабочих рук. Сильно ощущается нехватка людей для сбора урожая из-за мобилизации, выезда за границу или внутреннего переселения, небольших зарплат. Плюс не стоит сбрасывать со счетов погодные условия, которые способны сильно урезать объемы собранной продукции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в некоторых супермаркетах Украины переписали цены на куриные яйца. В АТБ поштучный продукт подорожал до 4,97 грн/шт. Средняя стоимость упаковки категории С1 поднялась с 65 грн в начале июля до 70 грн в конце месяца.

Также мы писали, что несмотря на чистую воду, морепродукты из Черного моря могут быть опасными. После подрыва Каховской ГЭС море насытилось токсинами, а контроля за выловом рыбы нет. Экологи советуют украинцам воздержаться от самостоятельного сбора.