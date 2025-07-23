В Сільпо різко переписали ціни на продукти — що віддають зі знижками до 55%

Продукти в супермаркеті. Фото: Google Maps

Поки деякі українці чекають здешевлення продуктів, інші шукають можливості економії. В супермаркетах часто встановлюють вигідні знижки на улюблені продукти відвідувачів, аби мотивувати їх здійснювати покупки. Зокрема в Сільпо пропонують товари на 50% дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можна придбати в Сільпо вдвічі дешевше.

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Великі знижки в Сільпо

Станом на 23 липня 2025 року мережа супермаркетів знизила ціни на безліч затребуваних продуктів харчування. Фінансова вигода очевидна: імпортне вершкове масло продають всього за 129,90 грн замість 209 грн (-38%), а пляшка міцного віскі коштує 349 грн замість 599 грн (-42%).

Асортимент акційних товарів включає солодощі, каву, ковбасні вироби, м'ясо, морозиво, алкоголь, снеки, консерви тощо. Для активації знижки потрібно відвідати будь-який фізичний магазин мережі чи замовити доставку онлайн/у мобільному застосунку. Знижені ціни діють на такі продукти:

морозиво — 99 грн замість 219 грн (-55%);

пиво — 21,99 грн замість 44,39 грн (-50%);

сир плавлений — 13,99 грн замість 25,99 грн (-46%);

кава мелена — 174,90 грн замість 309 грн (-43%);

напій винний — 29,99 грн замість 51,90 грн (-42%);

манго — 249 грн замість 419 грн (-41%);

печиво з начинкою — 59,99 грн замість 99 грн (-39%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Також непогані знижки діють на овочі/фрукти. Зокрема 100 г нектарину продають за 11,79 грн замість 13,40 грн (-12%), а цукіні можна взяти за 3,61 грн замість 4,20 грн (-14%). Трохи дешевше коштує лайм (-11%), фасована ожина (-20%), томати (-11%), диня (-10%) та червона порічка (-20%).

Що буде з цінами на овочі в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в голови Союзу українського селянства, ексголови Асоціації фермерів і приватних землевласників України Івана Томича, до яких цін на овочі готуватися нашим громадянам найближчим часом. За його словами, продукти "борщового набору" майже не подорожчають до осені 2025 року.

"Картопля може здешевшати ще на кілька гривень від нинішньої ціни, коли піде активно її збір. Але якщо говорити про осінь — то ціни поступово зростатимуть і цілком можуть перевищити тогорічні", — пояснив Томич.

Коливання пояснюються дефіцитом робочих рук. Сильно відчувається нестача людей для збору врожаю через мобілізацію, виїзд за кордон або внутрішнє переселення, невеликі зарплати. Плюс не варто скидати з рахунків погодні умови, які здатні сильно врізати обсяги зібраної продукції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в деяких супермаркетах України переписали ціни на курячі яйця. В АТБ поштучний продукт подорожчав до 4,97 грн/шт. Середня вартість упаковки категорії С1 піднялася з 65 грн на початку липня до 70 грн наприкінці місяця.

Також ми писали, що попри чисту воду, морепродукти з Чорного моря можуть бути небезпечними. Після підриву Каховської ГЕС море наситилося токсинами, а контролю за виловом риби немає. Екологи радять українцям утриматися від самостійного збору.