Школьные прогулы — в каких странах самые высокие штрафы для родителей

Школьники за партами. Фото: УНИАН

В мире существуют разные подходы к реакции государства на школьные прогулы — от абсолютного безразличия до серьезных последствий для семейного бюджета. Именно деньгами рассчитываются родители за пропуски уроков их детьми в большинстве стран Европы.

Новости. LIVE рассказывают о размерах штрафов за школьные прогулы в разных странах.

Читайте также:

Штрафы за школьные прогулы в странах Европы. Фото: Новини.LIVE

На какие суммы штрафуют в Украине

Как говорится на платформе "Всеосвіта", в нашем государстве родителям, чьи дети прогуливают школу, грозит предупреждение или штраф от 850 до 1 700 грн. За повторное нарушение школьной дисциплины без уважительных причин придется заплатить от 1 700 грн до 5 100 грн.

Согласно постановлению Кабинета министров № 684, если ребенок в течение 10 дней не посещает по неизвестным причинам или без надлежащих оснований учебное заведение, то его директор обязан сообщить об этом в Службу по делам детей. А уже работники этого учреждения должны выяснить, почему ребенок прогуливает школу.

Если окажется, что уважительные причины для пропуска уроков отсутствуют, Служба по делам детей обращается в полицию о привлечении родителей к административной ответственности в виде штрафа или других мер.

Какое наказание за прогулы школы предусмотрено в Италии

В этой солнечной стране обучение в школе обязательно для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Для родителей, которые забирают детей из начальной школы, предусмотрен штраф в размере до 30 евро.

Более того, в Италии вообще запрещено без уважительных причин забирать учеников из школы во время учебного семестра. Только в частных учебных заведениях можно договориться о том, чтобы, например, поехать с ребенком в отпуск. Однако, если пропуски навредят учебному прогрессу ученика, его могут оставить на второй год, чтобы повторно пройти весь пропущенный материал.

Штрафы для родителей в Германии

Немцы очень дисциплинированы во всем, всегда четко придерживаются установленных правил и законов. Возможно, именно потому, что в этой стране очень строго наказывают за любые нарушения. В частности родителей, которые забирают детей из школы без разрешения директора, штрафуют на немалые суммы.

Так, например, в Бремене один пропущенный день в школе будет стоить родителям от 35 евро (примерно 1 564 грн). В Берлине за такое же нарушение придется заплатить гораздо больше — 2 500 евро (111 702 грн).

Чем грозят школьные прогулы в Великобритании

Среднее образование в Британии является обязательным. Все дети от 5 до 18 лет, которые живут в стране, даже временно, должны посещать школу. Отношение к прогулам учебных дней в этой стране очень строгое. Легальный пропуск занятий возможен только по болезни с уведомлением школы и семейного врача.

Штраф за отсутствие в британской школе составляет эквивалент 96 евро (4 290 грн). Родители, которые получают второй штраф за того же ребенка в течение трехлетнего периода, должны заплатить 2 500 фунтов стерлингов или 2 989 евро (133 551 грн).

Сколько платят за пропуски уроков детьми родители в Нидерландах

В этом государстве школа является обязательной для детей в возрасте от 5 до 16 лет. За прогулы ребенка на родителей могут накладывать такие штрафы:

100 евро — один день;

один день; 600 евро — одна неделя;

одна неделя; 900 евро — две недели.

Стоит заметить, что за систематические пропуски школы родителям ребенка в Нидерландах может грозить даже заключение.

Школьные прогулы в Австрии: какое наказание предусмотрено

Отсутствие ребенка в школе в течение трех дней подряд и дольше без уважительных причин грозит родителям штрафом от 110 до 400 евро (примерно 4 915-17 872 грн) или лишением свободы на срок до двух недель. Прогулы также могут квалифицировать как административное правонарушение.

Кроме того, в Австрии информацию о школьных пропусках могут подать в Министерство образования с соответствующими обоснованиями. Родителям отправляют запрос и, если причины прогулов не будут подтверждены, детей могут исключить из школы, а родителей обязать каждые две недели посещать Службы социальной защиты молодежи.

Как борются с учениками-прогульщиками во Франции

Во Франции родителей, которые предоставят ложную информацию о причинах отсутствия детей в школе, или вообще не смогут объяснить отсутствие, оштрафуют на 135 евро (6 032 грн).

В то же время отсутствие во французской школе может быть разрешено по разным причинам, в том числе для путешествия с родителями не во время каникул.

Если же прогулы помешают обучению ребенка, родители могут даже попасть в тюрьму и заплатить до 30 000 евро (1 340 427 грн) — примерно столько же стоит квартира в курортной зоне у моря в Болгарии.

Однако на практике такие высокие штрафы применяются редко, поскольку для этого нужно, чтобы дело дошло до суда.

Сколько стоят школьные прогулы в Испании

Размеры штрафов за школьные прогулы в Испании могут отличаться в зависимости от уровня муниципалитета. В большинстве случаев они составляют около 1 500 евро (67 021 грн). Однако в Мадриде родителей детей, которые пропускают более 20% уроков в месяц, могут оштрафовать на 30 000 евро (1 340 427 грн).

Более того, школьные прогулы в этой стране могут привести даже к лишению родительских прав и тюремному заключению от трех месяцев до полугода. Такие жесткие правила побуждают жителей Испании добросовестно соблюдать законодательство.

Ранее мы писали, что некоторые работники образования получат по 2 000 грн доплаты уже в апреле 2025 года.

Также мы рассказывали, что Министерство образования и науки Украины ведет переговоры со странами-партнерами по внедрению в их школах украинского языка как иностранного.