Шкільні прогули — у яких країнах найвищі штрафи для батьків

Школярі за партами. Фото: УНІАН

У світі існують різні підходи щодо реакції держави на шкільні прогули — від абсолютної байдужості до серйозних наслідків для сімейного бюджету. Саме грошима розраховуються батьки за пропуски уроків їхніми дітьми в більшості країн Європи.

Новини. LIVE розповідають про розміри штрафів за шкільні прогули у різних країнах.

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Штрафи за шкільні прогули в країнах Європи. Фото: Новини.LIVE

На які суми штрафують в Україні

Як йдеться на платформі "Всеосвіта", в нашій державі батькам, чиї діти прогулюють школу, загрожує попередження або штраф від 850 до 1 700 грн. За повторне порушення шкільної дисципліни без поважних причин доведеться заплатити від 1 700 грн до 5 100 грн.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 684, якщо дитина протягом 10 днів не відвідує з невідомих причин або без належних підстав навчальний заклад, то його директор зобов’язаний повідомити про це Службу у справах дітей. А вже працівники цієї установи мають з'ясувати, чому дитина прогулює школу.

Якщо виявиться, що поважні причини для пропуску уроків відсутні, Служба у справах дітей звертається до поліції щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу чи інших заходів.

Яке покарання за прогули школи передбачено в Італії

В цій сонячній країні навчання у школі обов'язкове для дітей віком від 6 до 16 років. Для батьків, які забирають дітей з початкової школи, передбачений штраф у розмірі до 30 євро.

Ба більше, в Італії взагалі заборонено без поважних причин забирати учнів за школи під час навчального семестру. Лише у приватних навчальних закладах можна домовитися про те, щоб, наприклад, поїхати з дитиною у відпустку. Однак, якщо пропуски нашкодять навчальному прогресу учня, його можуть залишити на другий рік, щоб повторно пройти увесь пропущений матеріал.

Штрафи для батьків у Німеччині

Німці дуже дисципліновані в усьому, завжди чітко дотримуються встановлених правил і законів. Можливо, саме тому, що в цій країні дуже суворо карають за будь-які порушення. Зокрема батьків, які забирають дітей зі школи без дозволу директора, штрафують на чималі суми.

Так, наприклад, у Бремені один пропущений день у школі коштуватиме батькам від 35 євро (приблизно 1 564 грн). У Берліні за таке ж порушення доведеться заплатити набагато більше — 2 500 євро (111 702 грн).

Чим загрожують шкільні прогули у Великій Британії

Середня освіта у Британії є обов'язковою. Усі діти від 5 до 18 років, які живуть в країні, навіть тимчасово, повинні відвідувати школу. Ставлення до прогулів навчальних днів у цій країні дуже суворе. Легальний пропуск занять можливий тільки через хворобу з повідомленням школи та сімейного лікаря.

Штраф за відсутність у британській школі становить еквівалент 96 євро (4 290 грн). Батьки, які отримують другий штраф за ту саму дитину протягом трирічного періоду, мають заплатити 2 500 фунтів стерлінгів або 2 989 євро (133 551 грн).

Скільки платять за пропуски уроків дітьми батьки в Нідерландах

У цій державі школа є обов’язковою для дітей віком від 5 до 16 років. За прогули дитини на батьків можуть накладати такі штрафи:

100 євро — один день;

600 євро — один тиждень;

900 євро — два тижні.

Варто зауважити, що за систематичні пропуски школи батькам дитини в Нідерландах може загрожувати навіть ув'язнення.

Шкільні прогули в Австрії: яке покарання передбачено

Відсутність дитини у школі протягом трьох днів поспіль й довше без поважних причин загрожує батькам штрафом від 110 до 400 євро (приблизно 4 915-17 872 грн) або позбавленням волі на строк до двох тижнів. Прогули також можуть кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Крім того, в Австрії інформацію про шкільні пропуски можуть подати до Міністерства освіти з відповідними обґрунтуваннями. Батькам відправляють запит і, якщо причини прогулів не будуть підтверджені, дітей можуть виключити зі школи, а батьків зобов'язати кожні два тижні відвідувати Служби соціального захисту молоді.

Як борються з учнями-прогульниками у Франції

У Франції батьків, які нададуть неправдиву інформацію про причини відсутності дітей у школі, або взагалі не зможуть пояснити відсутність, оштрафують на 135 євро (6 032 грн).

Водночас відсутність у французькій школі може бути дозволена з різних причин, у тому числі для подорожі з батьками не під час канікул.

Якщо ж прогули завадять навчанню дитини, батьки можуть навіть потрапити до в’язниці й заплатити до 30 000 євро (1 340 427 грн) — приблизно стільки ж, навіть менше, коштує квартира у курортній зоні біля моря в Болгарії.

Однак на практиці такі високі штрафи застосовуються рідко, оскільки для цього потрібно, щоб справа дійшла до суду.

Скільки коштують шкільні прогули в Іспанії

Розміри штрафів за шкільні прогули в Іспанії можуть відрізнятися залежно від рівня муніципалітету. У більшості випадків вони становлять близько 1 500 євро (67 021 грн). Однак в Мадриді батьків дітей, які пропускають понад 20% уроків на місяць, можуть оштрафувати на 30 000 євро (1 340 427 грн).

Ба більше, шкільні прогули в цій країні можуть призвести навіть до позбавлення батьківських прав та тюремного ув'язнення від трьох місяців до пів року. Такі жорсткі правила спонукають жителів Іспанії сумлінно дотримуватися законодавства.

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