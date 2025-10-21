Финансовые нововведения ноября — какие изменения ждут украинцев уже скоро

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Ноябрь 2025 года принесет в Украину несколько весомых финансовых нововведений. Они коснутся банковской системы, в частности денежных переводов и требований по формированию обязательных резервов, а также представления финансовой отчетности.

Ноябрь 2025 года принесет в Украину несколько весомых финансовых нововведений.

QR-коды для обмена реквизитами

С 1 ноября вступит в силу постановление Национального банка №97, которое введет обновленные правила формирования, использования и передачи QR-кодов для обмена реквизитами. Это касается конкретных операций, а именно кредитных и мгновенных кредитных переводов.

В Украине будет создана унифицированная система сканирования и генерирования QR-кодов в банковских мобильных приложениях. Такое нововведение поможет ускорить и упростить оплату по реквизитам для пользователей, а владельцы бизнеса смогут сделать процесс более эффективным.

Требования по формированию обязательных резервов

По состоянию на октябрь 2025 года банки не включают в обязательные резервы все кредиты, привлеченные от МФО. Согласно изменениям от НБУ, с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования также не будут включать принудительно изъятые и санкционные средства. Речь о:

принудительно изъятых и полученных во владение суммах в соответствии с законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов";

заблокированных в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер средствах в соответствии с законом "О санкциях".

Это поможет оптимизировать подходы к расчету обязательных резервов, ведь принудительно изъятые и санкционные деньги фактически обездвижены и никак не влияют на монетарные процессы. Учитывая нововведения, предполагается, что банки начнут активнее привлекать внешнее финансирование.

Представление финансовой отчетности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые правила представления финансовой отчетности предприятиями. С 1 ноября 2025 года те компании, которые отчитываются по международным стандартам, должны создавать документы в едином формате XBRL. А предыдущее требование по использованию формата XML отменится.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2023 года отменили лимиты на обмен валюты. Поэтому в 2025 году граждане могут покупать или продавать любую сумму долларов/евро в банках и обменных пунктах.

Также мы писали, что большинство предпринимателей должны выполнить финансовые обязательства в октябре 2025 года. Речь идет об уплате обязательных налогов и представлении деклараций в контролирующий орган.