Фінансові нововведення листопада — які зміни чекають українців уже скоро

Листопад 2025 року принесе в Україну кілька вагомих фінансових нововведень. Вони торкнуться банківської системи, зокрема грошових переказів і вимог щодо формування обов'язкових резервів, а також подання фінансової звітності.

QR-коди для обміну реквізитами

З 1 листопада набуде чинності постанова Національного банку №97, яка запровадить оновлені правила формування, використання та передачі QR-кодів для обміну реквізитами. Це стосується конкретних операцій, а саме кредитових і миттєвих кредитових переказів.

В Україні буде створена уніфікована система сканування та генерування QR-кодів у банківських мобільних застосунках. Таке нововведення допоможе пришвидшити і спростити оплату за реквізитами для користувачів, а власники бізнесу зможуть зробити процес ефективнішим.

Вимоги щодо формування обов'язкових резервів

Станом на жовтень 2025 року банки не включають в обов’язкові резерви всі кредити, залучені від МФО. Згідно зі змінами від НБУ, з 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів обов'язкового резервування також не включатимуть примусово вилучені та санкційні кошти. Мова про:

примусово вилучені та отримані у володіння суми відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів";

заблоковані у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів кошти відповідно до закону "Про санкції".

Це допоможе оптимізувати підходи до розрахунку обов'язкових резервів, адже примусово вилучені та санкційні кошти фактично знерухомлені та жодним чином не впливають на монетарні процеси. З огляду на нововведення передбачається, що банки почнуть активніше залучати зовнішнє фінансування.

Подання фінансової звітності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила подання фінансової звітності підприємствами. З 1 листопада 2025 року ті компанії, що звітують за міжнародними стандартами, повинні створювати документи в єдиному форматі XBRL. Натомість попередня вимога щодо використання формату XML скасується.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2023 року скасували ліміти на обмін валюти. Тож у 2025 році громадяни можуть купувати чи продавати будь-яку суму доларів/євро в банках та обмінних пунктах.

Також ми писали, що більшість підприємців повинні виконати фінансові зобов’язання у жовтні 2025 року. Йдеться про сплату обов’язкових податків і подання декларацій у контролюючий орган.