Україна
Главная Экономика Травма из-за льда на улице — как получить компенсацию в 2026 году

Травма из-за льда на улице — как получить компенсацию в 2026 году

Дата публикации 13 января 2026 14:10
Скользкие тротуары — как получить компенсацию в случае травмы в 2026 году
Мужчина катается на коньках на проезжей части. Фото: УНИАН

С наступлением зимы растет количество несчастных случаев с участием пешеходов. Скользкие тротуары, снег и плохо убранные территории возле домов часто становятся причиной травм.

О том, кто отвечает за уборку улиц зимой и как получить компенсацию в случае травмы, объяснили на сайте Министерства юстиции Украины.

Читайте также:

Что делать в случае травмы из-за неубранного тротуара

Прежде всего нужно обратиться в скорую помощь. Это не только для лечения, но и для официального подтверждения факта травмы. В медицинских справках обязательно должны быть указаны условия и место падения.

Сохраняйте все медицинские документы: справки, рецепты, чеки за лечение — они могут понадобиться для компенсации расходов.

Как зафиксировать опасный участок

Чтобы доказать, что территория была опасной, полезно:

  1. Записать контакты очевидцев.
  2. Зафиксировать гололед, снежные насыпи, отсутствие песка или соли, сосульки.
  3. Проверить, есть ли рядом камеры наблюдения и по возможности получить записи.
  4. Сделать фото или видео места падения с привязкой к окружающим объектам.

Кто отвечает за уборку улиц зимой

Убирать снег и лед должны владельцы или организации, на балансе которых находится территория:

  • дороги и тротуары — дорожные службы;
  • частные участки и здания — их владельцы;
  • территории возле многоквартирных домов — управляющие компании или ОСМД.

За несоблюдение правил уборки закон предусматривает штрафы:

  • для физических лиц — от 340 до 1 360 грн;
  • для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Как получить компенсацию в случае травмы

После фиксации обстоятельств можно обратиться к ответственному лицу с письменным требованием о возмещении ущерба и морального вреда. Если договориться не удастся — вопрос решают в суде.

Чтобы установить владельца или балансодержателя участка, можно отправить официальный запрос в местные власти.

Ранее мы писали, что с наступлением морозов в Украине начинается зимняя рыбалка, однако выход на лед всегда опасен и требует осторожного поведения.

Также мы рассказывали, что правительство планирует изменить закон о соцстраховании, чтобы участники боевых действий и люди с инвалидностью из-за войны получали помощь во время временной нетрудоспособности. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
