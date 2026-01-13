Скользкие тротуары — как получить компенсацию в случае травмы в 2026 году

Травма из-за льда на улице — как получить компенсацию в 2026 году
С наступлением зимы растет количество несчастных случаев с участием пешеходов. Скользкие тротуары, снег и плохо убранные территории возле домов часто становятся причиной травм.
О том, кто отвечает за уборку улиц зимой и как получить компенсацию в случае травмы, объяснили на сайте Министерства юстиции Украины.
Что делать в случае травмы из-за неубранного тротуара
Прежде всего нужно обратиться в скорую помощь. Это не только для лечения, но и для официального подтверждения факта травмы. В медицинских справках обязательно должны быть указаны условия и место падения.
Сохраняйте все медицинские документы: справки, рецепты, чеки за лечение — они могут понадобиться для компенсации расходов.
Как зафиксировать опасный участок
Чтобы доказать, что территория была опасной, полезно:
- Записать контакты очевидцев.
- Зафиксировать гололед, снежные насыпи, отсутствие песка или соли, сосульки.
- Проверить, есть ли рядом камеры наблюдения и по возможности получить записи.
- Сделать фото или видео места падения с привязкой к окружающим объектам.
Кто отвечает за уборку улиц зимой
Убирать снег и лед должны владельцы или организации, на балансе которых находится территория:
- дороги и тротуары — дорожные службы;
- частные участки и здания — их владельцы;
- территории возле многоквартирных домов — управляющие компании или ОСМД.
За несоблюдение правил уборки закон предусматривает штрафы:
- для физических лиц — от 340 до 1 360 грн;
- для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.
Как получить компенсацию в случае травмы
После фиксации обстоятельств можно обратиться к ответственному лицу с письменным требованием о возмещении ущерба и морального вреда. Если договориться не удастся — вопрос решают в суде.
Чтобы установить владельца или балансодержателя участка, можно отправить официальный запрос в местные власти.
