Скользкие тротуары — как получить компенсацию в случае травмы в 2026 году

С наступлением зимы растет количество несчастных случаев с участием пешеходов. Скользкие тротуары, снег и плохо убранные территории возле домов часто становятся причиной травм.

О том, кто отвечает за уборку улиц зимой и как получить компенсацию в случае травмы, объяснили на сайте Министерства юстиции Украины.

Что делать в случае травмы из-за неубранного тротуара

Прежде всего нужно обратиться в скорую помощь. Это не только для лечения, но и для официального подтверждения факта травмы. В медицинских справках обязательно должны быть указаны условия и место падения.

Сохраняйте все медицинские документы: справки, рецепты, чеки за лечение — они могут понадобиться для компенсации расходов.

Как зафиксировать опасный участок

Чтобы доказать, что территория была опасной, полезно:

Записать контакты очевидцев. Зафиксировать гололед, снежные насыпи, отсутствие песка или соли, сосульки. Проверить, есть ли рядом камеры наблюдения и по возможности получить записи. Сделать фото или видео места падения с привязкой к окружающим объектам.

Кто отвечает за уборку улиц зимой

Убирать снег и лед должны владельцы или организации, на балансе которых находится территория:

дороги и тротуары — дорожные службы;

частные участки и здания — их владельцы;

территории возле многоквартирных домов — управляющие компании или ОСМД.

За несоблюдение правил уборки закон предусматривает штрафы:

для физических лиц — от 340 до 1 360 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Как получить компенсацию в случае травмы

После фиксации обстоятельств можно обратиться к ответственному лицу с письменным требованием о возмещении ущерба и морального вреда. Если договориться не удастся — вопрос решают в суде.

Чтобы установить владельца или балансодержателя участка, можно отправить официальный запрос в местные власти.

