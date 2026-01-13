Слизькі тротуари — як отримати компенсацію вразі травми у 2026 році

Чоловік катається на ковзанах на проїжджій частині. Фото: УНІАН

З настанням зими зростає кількість нещасних випадків за участю пішоходів. Слизькі тротуари, сніг і погано прибрані території біля будинків часто стають причиною травм.

Про те, хто відповідає за прибирання вулиць взимку та як отримати компенсацію в разі травми, пояснили на сайті Міністерства юстиції України.

Що робити в разі травми через неприбраний тротуар

Перш за все потрібно звернутися до швидкої допомоги. Це не лише для лікування, а й для офіційного підтвердження факту травми. В медичних довідках обов’язково повинні бути вказані умови та місце падіння.

Зберігайте всі медичні документи: довідки, рецепти, чеки за лікування — вони можуть знадобитися для компенсації витрат.

Як зафіксувати небезпечну ділянку

Щоб довести, що територія була небезпечною, корисно:

Записати контакти очевидців. Зафіксувати ожеледь, снігові насипи, відсутність піску чи солі, бурульки. Перевірити, чи є поруч камери спостереження і за можливості отримати записи. Зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до навколишніх об’єктів.

Хто відповідає за прибирання вулиць взимку

Прибирати сніг і лід повинні власники або організації, на балансі яких перебуває територія:

дороги та тротуари — дорожні служби;

приватні ділянки та будівлі — їхні власники;

території біля багатоквартирних будинків — управляючі компанії або ОСББ.

За недотримання правил прибирання закон передбачає штрафи:

для фізичних осіб — від 340 до 1 360 грн;

для посадовців і підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Як отримати компенсацію в разі травми

Після фіксації обставин можна звернутися до відповідальної особи з письмовою вимогою про відшкодування збитків та моральної шкоди. Якщо домовитись не вдасться — питання вирішують у суді.

Щоб встановити власника або балансоутримувача ділянки, можна надіслати офіційний запит до місцевої влади.

