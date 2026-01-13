Відео
Головна Економіка Травма через лід на вулиці — як отримати компенсацію у 2026 році

Травма через лід на вулиці — як отримати компенсацію у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:10
Слизькі тротуари — як отримати компенсацію вразі травми у 2026 році
Чоловік катається на ковзанах на проїжджій частині. Фото: УНІАН

З настанням зими зростає кількість нещасних випадків за участю пішоходів. Слизькі тротуари, сніг і погано прибрані території біля будинків часто стають причиною травм. 

Про те, хто відповідає за прибирання вулиць взимку та як отримати компенсацію в разі травми, пояснили на сайті Міністерства юстиції України.

Читайте також:

Що робити в разі травми через неприбраний тротуар

Перш за все потрібно звернутися до швидкої допомоги. Це не лише для лікування, а й для офіційного підтвердження факту травми. В медичних довідках обов’язково повинні бути вказані умови та місце падіння.

Зберігайте всі медичні документи: довідки, рецепти, чеки за лікування — вони можуть знадобитися для компенсації витрат.

Як зафіксувати небезпечну ділянку

Щоб довести, що територія була небезпечною, корисно:

  1. Записати контакти очевидців.
  2. Зафіксувати ожеледь, снігові насипи, відсутність піску чи солі, бурульки.
  3. Перевірити, чи є поруч камери спостереження і за можливості отримати записи.
  4. Зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до навколишніх об’єктів.

Хто відповідає за прибирання вулиць взимку

Прибирати сніг і лід повинні власники або організації, на балансі яких перебуває територія:

  • дороги та тротуари — дорожні служби;
  • приватні ділянки та будівлі — їхні власники;
  • території біля багатоквартирних будинків — управляючі компанії або ОСББ.

За недотримання правил прибирання закон передбачає штрафи:

  • для фізичних осіб — від 340 до 1 360 грн;
  • для посадовців і підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Як отримати компенсацію в разі травми

Після фіксації обставин можна звернутися до відповідальної особи з письмовою вимогою про відшкодування збитків та моральної шкоди. Якщо домовитись не вдасться — питання вирішують у суді.

Щоб встановити власника або балансоутримувача ділянки, можна надіслати офіційний запит до місцевої влади.

Раніше ми писали, що з настанням морозів в Україні починається зимова риболовля, проте вихід на лід завжди небезпечний і потребує обережного поводження.

Також ми розповідали, що уряд планує змінити закон про соцстрахування, щоб учасники бойових дій і люди з інвалідністю через війну отримували допомогу під час тимчасової непрацездатності. Вже підготовлений відповідний законопроєкт.

гроші штрафи компенсація травма ожеледиця
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
