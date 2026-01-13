Слизькі тротуари — як отримати компенсацію вразі травми у 2026 році

Травма через лід на вулиці — як отримати компенсацію у 2026 році
З настанням зими зростає кількість нещасних випадків за участю пішоходів. Слизькі тротуари, сніг і погано прибрані території біля будинків часто стають причиною травм.
Про те, хто відповідає за прибирання вулиць взимку та як отримати компенсацію в разі травми, пояснили на сайті Міністерства юстиції України.
Що робити в разі травми через неприбраний тротуар
Перш за все потрібно звернутися до швидкої допомоги. Це не лише для лікування, а й для офіційного підтвердження факту травми. В медичних довідках обов’язково повинні бути вказані умови та місце падіння.
Зберігайте всі медичні документи: довідки, рецепти, чеки за лікування — вони можуть знадобитися для компенсації витрат.
Як зафіксувати небезпечну ділянку
Щоб довести, що територія була небезпечною, корисно:
- Записати контакти очевидців.
- Зафіксувати ожеледь, снігові насипи, відсутність піску чи солі, бурульки.
- Перевірити, чи є поруч камери спостереження і за можливості отримати записи.
- Зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до навколишніх об’єктів.
Хто відповідає за прибирання вулиць взимку
Прибирати сніг і лід повинні власники або організації, на балансі яких перебуває територія:
- дороги та тротуари — дорожні служби;
- приватні ділянки та будівлі — їхні власники;
- території біля багатоквартирних будинків — управляючі компанії або ОСББ.
За недотримання правил прибирання закон передбачає штрафи:
- для фізичних осіб — від 340 до 1 360 грн;
- для посадовців і підприємців — від 850 до 1 700 грн.
Як отримати компенсацію в разі травми
Після фіксації обставин можна звернутися до відповідальної особи з письмовою вимогою про відшкодування збитків та моральної шкоди. Якщо домовитись не вдасться — питання вирішують у суді.
Щоб встановити власника або балансоутримувача ділянки, можна надіслати офіційний запит до місцевої влади.
