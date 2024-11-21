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Транспортный коллапс в Киеве — что случилось с ценами на такси

21 ноября 2024 10:45
Елизавета Супивская - редактор
Сколько стоит такси в Киеве – цены в Uklon, Bolt и Uber
Автомобили компании Uklon. Фото: Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Утро 21 ноября жителей Киева встретило воздушной тревогой, приостановкой движения наземного и подземного транспорта (метро), снегопадом и многочисленными пробками. Как результат — стоимость поездки в такси резко поднялась. Чтобы добраться с левого берега на правый или наоборот, нужно заплатить более 700 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на такси в Киеве 21 ноября.

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Сколько стоит такси в Киеве

Ранним утром в столице Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась до 7:40. По соображениям безопасности, традиционно остановили наземный транспорт, а движение метрополитена ограничили. Понятно, что на дорогах возникли большие пробки, а после отбоя тревоги и запуска автобусов и троллейбусов ситуация только усугубилась.

Ко всему, Киев замело первым снегом. Из-за погодных условий на дорогах возник гололед, что также усложнило движение транспортных средств. Результат не заставил долго ждать — службы такси, учитывая спрос и сложности передвижения, резко подняли цены для пассажиров.

К примеру, клиентам Uklon придется заплатить минимум 737 грн, чтобы добраться с улицы Медовой (правый берег) на станцию метро Позняки (левый берег). Расстояние между пунктами — чуть больше 20 километров, а время в пути около 9:30 утра составляло 42 минуты. Почти так же (752 грн) стоила поездка в Uklon от станции метро Героев Днепра до Теремков (правый берег, 25 км, 48 мин).

  • Uklon 1
    Цены на такси в Uklon 21 ноября (Киев)
  • Uklon 2
    Цены на такси в Uklon 21 ноября (Киев)
1/22

Сравним цены с услугами других популярных служб такси. Поездка в Bolt с правого берега на левый обойдется в 707 грн со скидкой. А путешествие от станции Героев Днепра к Теремкам — 590 грн.

  • Bolt 1
    Цены на такси в Bolt 21 ноября (Киев)
  • Bolt 2
    Цены на такси в Bolt 21 ноября (Киев)
1/22

Пассажирам Uber придется заплатить 425 грн (10% скидки) за поездку от улицы Медовой до станции Позняки. В то время как по правому берегу Киева путешествие обойдется в 604 грн со скидкой.

  • Uber 1
    Цены на такси в Uber 21 ноября (Киев)
  • Uber 2
    Цены на такси в Uber 21 ноября (Киев)
1/22

Отметим, это стоимость поездки "стандарт". За "комфорт" нужно доплатить, цена может подняться до 900-1 000 грн. Конечно, когда спадет спрос и улучшится ситуация на дорогах, услуги служб такси подешевеют. Утром произошел транспортный коллапс, так что таксисты столкнулись с большим количеством заказов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, компания Bolt приняла решение запустить работу службы такси во время комендантского часа. Нововведение касается только Львова, поскольку городской совет и областная военная администрация присоединились к согласованию этого вопроса.

Также мы писали, что из-за всеобщей мобилизации в Украине не хватает работников. Службы такси не стали исключением. По информации Bolt, в 2024 году около 50% водителей сервиса мобилизовали на службу, что повлияло на работу компании.

Киев поездки такси цены стоимость

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