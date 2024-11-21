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Транспортний колапс у Києві — що сталося з цінами на таксі

21 листопада 2024 10:45
Єлизавета Супівська - редактор
Скільки коштує таксі в Києві – ціни в Uklon, Bolt та Uber
Автомобілі компанії Uklon. Фото: Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Ранок 21 листопада мешканців Києва зустрів повітряною тривогою, призупиненням руху наземного і підземного транспорту (метро), снігопадом і численними заторами. Як результат — вартість поїздки в таксі різко піднялася. Щоб добратися з лівого берега на правий чи навпаки, треба заплатити понад 700 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на таксі в Києві 21 листопада.

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Скільки коштує таксі в Києві

Рано-вранці у столиці України оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 7:40. З міркувань безпеки традиційно зупинили наземний транспорт, а рух метрополітену обмежили. Зрозуміло, що на дорогах виникли великі затори, а після відбою тривоги і запуску автобусів/тролейбусів ситуація лише погіршилася.

До всього, Київ замело першим снігом. Через погодні умови на дорогах виникла ожеледиця, що також ускладнило рух транспортних засобів. Результат не змусив довго чекати — служби таксі, зважаючи на попит і складнощі пересування, різко підняли ціни для пасажирів.

Наприклад, клієнтам Uklon доведеться заплатити мінімум 737 грн, аби добратися з вулиці Медової (правий берег) на станцію метро Позняки (лівий берег). Відстань між пунктами — трохи більше 20 кілометрів, а час у дорозі близько 9:30 ранку становив 42 хвилини. Майже так само (752 грн) коштувала поїздка в Uklon від станції метро Героїв Дніпра до Теремків (правий берег, 25 км, 48 хв).

  • Uklon 1
    Ціни на таксі в Uklon 21 листопада (Київ)
  • Uklon 2
    Ціни на таксі в Uklon 21 листопада (Київ)
1 / 2

Порівняймо ціни з послугами інших популярних служб таксі. Поїздка в Bolt з правого берега на лівий обійдеться в 707 грн зі знижкою. А подорож від станції Героїв Дніпра до Теремків — 590 грн.

  • Bolt 1
    Ціни на таксі в Bolt 21 листопада (Київ)
  • Bolt 2
    Ціни на таксі в Bolt 21 листопада (Київ)
1 / 2

Пасажирам Uber доведеться заплатити 425 грн (10% знижки) за поїздку від вулиці Медової до станції Позняки. Тоді як по правому берегу Києва подорож обійдеться у 604 грн зі знижкою.

  • Uber 1
    Ціни на таксі в Uber 21 листопада (Київ)
  • Uber 2
    Ціни на таксі в Uber 21 листопада (Київ)
1 / 2

Зауважимо, це вартість поїздки "стандарт". За "комфорт" потрібно доплатити, ціна може піднятися до 900-1 000 грн. Звісно, коли спаде попит і покращиться ситуація на дорогах, послуги служб таксі подешевшають. Вранці стався транспортний колапс, тож таксисти стикнулися з більшою кількістю замовлень.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, компанія Bolt ухвалила рішення запустити роботу служби таксі під час комендантської години. Нововведення стосується лише Львова, оскільки міська рада та обласна військова адміністрація долучилися до узгодження цього питання.

Також ми писали, що через загальну мобілізацію в Україні не вистачає працівників. Служби таксі не стали виключенням. За інформацією Bolt, у 2024 році близько 50% водіїв сервісу мобілізували на службу, що вплинуло на роботу компанії.

Київ поїздки таксі ціни вартість

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