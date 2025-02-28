Пенсии, субсидии и цены на лекарства — к чему готовиться украинцам в марте 2025

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Первый месяц весны в 2025 году принесет украинцам немало финансовых нововведений. Изменения коснутся индексации пенсий, стоимости лекарственных средств в аптеках и выплат внутренне перемещенным лицам.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в пятницу, 28 февраля.

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Что изменится с 1 марта в Украине

Во-первых, состоится долгожданная индексация пенсионного обеспечения. Рост предусмотрен на 11,5%, его почувствуют более 10 млн граждан. Что важно, в периметр индексации попадут даже самые низкие пенсионные выплаты. Зато для получателей больших сумм введут ограничения на максимальный размер повышения — до 1 500 грн, независимо от категории.

"Завтра также начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств. Кроме того, есть договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении стоимости еще ста медицинских препаратов. Цены уменьшатся от 10 до 50%", — констатировал Денис Шмыгаль.

Внутренне перемещенные лица продолжат получать выплаты в размере 2 000 грн в месяц (3 000 грн — для детей) в марте. Произойдет автоматическая пролонгация на следующие шесть месяцев для ВПЛ, которые уже оформили государственную финансовую помощь. Речь идет, по словам премьер-министра, о 1,2 млн человек.

"Сегодня принимаем решение о доначислении субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуаций, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали", — добавил Шмыгаль.

Ко всему, в марте правительство урегулирует вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Благодаря определенным техническим изменениям переселенцы в Харькове и Сумах также смогут подать заявку на назначение денежной поддержки.

Что нужно знать о дешевых лекарствах

С 1 марта некоторые лекарственные средства в аптеках подешевеют, поскольку вступит в силу постановление Кабмина по стабилизации цен. Ожидается снижение стоимости популярных препаратов на 30%.

Министерство здравоохранения опубликовало список из 100 лекарств, в который вошли средства против простуды и кашля, витамины и микроэлементы, глазные капли, назальные спреи, противовоспалительные/противоревматические средства и др.

Как известно, в рамках нововведения ввели предельную торговую наценку 35% на безрецептурные препараты. А стоимость рецептурных лекарств будут определять по регрессивной шкале наценок. Это означает, что поставщики не смогут добавлять к цене более 8% от оптовой стоимости товара.

Плюс в МОЗ констатировали, что медицинские средства в представленном списке не пересекаются с программой "Доступные лекарства". Так что государство продолжит компенсировать пациентам препараты по программе реимбурсации.

Напомним, некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на пенсию в размере 60% от зарплаты. Зато большинство пенсионеров получают выплату, не превышающую 30%. Речь идет о государственных служащих, которые находятся на заслуженном отдыхе.

Также мы писали, что ВПЛ смогут оформить новый вид социальной помощи. Речь идет о субсидии на жилье, которая будет покрывать расходы на проживание в течение шести месяцев с возможностью продления.