Пенсії, субсидії та ціни на ліки — до чого готуватися українцям у березні 2025

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Перший місяць весни у 2025 році принесе українцям чимало фінансових нововведень. Зміни торкнуться індексації пенсій, вартості лікарських засобів в аптеках і виплат внутрішньо переміщеним особам.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів у п’ятницю, 28 лютого.

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Що зміниться з 1 березня в Україні

По-перше, відбудеться довгоочікувана індексація пенсійного забезпечення. Зростання передбачене на 11,5%, його відчують понад 10 млн громадян. Що важливо, в периметр індексації потраплять навіть найнижчі пенсійні виплати. Натомість для отримувачів найбільших сум введуть обмеження на максимальний розмір підвищення — до 1 500 грн, незалежно від категорії.

"Завтра також почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження вартості ще ста медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%", — констатував Денис Шмигаль.

Внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати в розмірі 2 000 грн на місяць (3 000 грн — для дітей) у березні. Відбудеться автоматична пролонгація на наступні шість місяців для ВПО, які вже оформили державну фінансову допомогу. Йдеться, за словами прем’єр-міністра, про 1,2 млн осіб.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про донарахування субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуацій, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", — додав Шмигаль.

До всього, в березні уряд врегулює питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Завдяки певним технічним змінам переселенці у Харкові та Сумах також зможуть подати заявку на призначення грошової підтримки.

Що треба знати про дешеві ліки

З 1 березня деякі лікарські засоби в аптеках подешевшають, оскільки набуде чинності постанова Кабміну щодо стабілізації цін. Очікується зниження вартості популярних препаратів на 30%.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало список зі 100 ліків, до якого увійшли засоби проти застуди і кашлю, вітаміни та мікроелементи, очні краплі, назальні спреї, протизапальні/протиревматичні засоби та ін.

Як відомо, в межах нововведення запровадили граничну торгову націнку 35% на безрецептурні препарати. А вартість рецептурних ліків визначатимуть за регресивною шкалою націнок. Це означає, що постачальники не зможуть додавати до ціни понад 8% від гуртової вартості товару.

Плюс у МОЗ констатували, що медичні засоби у представленому списку не перетинаються з програмою "Доступні ліки". Отже держава продовжить компенсувати пацієнтам препарати за програмою реімбурсації.

Нагадаємо, деякі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на пенсію в розмірі 60% від зарплати. Натомість більшість пенсіонерів отримують виплату, що не перевищує 30%. Йдеться про державних службовців, які перебувають на заслуженому відпочинку.

Також ми писали, що ВПО зможуть оформити новий вид соціальної допомоги. Йдеться про субсидію на житло, яка покриватиме витрати на проживання протягом шести місяців із можливістю продовження.