Торговые войны США — к чему готовиться украинцам

Встреча китайской и американской делегаций на саммите G20 Фото: AP

Президент США Дональд Трамп, который едва ли вернулся в Белый Дом, уже успел развязать ряж торговых войн cо своими крупнейшими торговыми партерами — Мексикой, Канадой и Китаем. На очереди — Европейский Союз. Новини.LIVE разбирались, к чему приведет торговая война США "против всех" и каким последствиям готовится Украине.

США против всех

В конце минувшей недели президент Трамп подписал указ, согласно которому практически все товары из Канады и Мексики будут облагаться в США пошлиной 25%. Единственное исключение, да и то частичное, сделано для канадских энергоносителей — для них пошлина составит 10%. Кроме того, Трамп наложил дополнительные 10% пошлины на товары из Китая. Напомним, что еще в свой первый президентский срок Трамп ввел импортные пошлины в 25% на широкий спектр китайских товаров, и для них нынешние 10% добавляются к прежним 25%.

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Все эти страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. В прошлом году товарооборот между США и Мексикой составил почти 800 млрд. долл. Это 15,9% от общей суммы торговли в США. На втором месте была Канада (14,3% в торговом балансе США). Затем следовали Китай и Германия (10,9% и 4,4% соответственно). Среди стран ЕС помимо ФРГ наиболее активные деловые контакты с США у Ирландии, Нидерландов, Италии и Франции.

Официальным предлогом для повышения пошлин стали обвинения Трампа в том, что соседние страны закрывают глаза, а иногда содействуют трансграничной наркоторговле, незаконной миграции и иным преступлениями.

Однако вне всяких сомнений, основная причина — это стремление выравнять внешнеторговый баланс США. Когда страна больше завозит товаров, чем отправляет на экспорт, как Америка, она вынуждена как-то компенсировать "недостачу", в том числе за счет роста национального долга. Поэтому, все страны, активно торгующие с США, сейчас в зоне риска. Касается это и Евросоюза.

"Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам. Это единственный способ добиться справедливости", — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, 21 января.

Но пока эти лишь угрозы. По факту новые пошлины начали действовать только для Китая. Введение дополнительных пошлин на мексиканские и канадские товары было отложено на месяц. Спустя несколько дней после указа Трампа, Мексика добилась начала переговоров и отсрочки, фактически без экономических уступок. Канаде не пришлось ничего делать — Трампу понравился ее план по усилению охраны границы, объявленный в декабре прошлого года.

Ответные меры Китая и ЕС

Буквально сразу после вступления в силу новых таможенных пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пакета ответных мер на ряд категорий американских товаров с 10 февраля. Дополнительные тарифы в размере 15% будут действовать на уголь и сжиженный газ из США, 10-процентные сборы будут взиматься за сырую нефть, а также на сельскохозяйственную технику и некоторые модели транспортных средств. Кроме того, Пекин объявил о начале антимонопольного расследования в отношении американского технологического гиганта Google.

Отреагировали на слова Трампа и в ЕС, где на днях состоялась встреча министров торговли стран ЕС. Главной темой обсуждения стала угроза американских пошлин. Большинство высказалось за жесткие ответные меры. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС не стремится к конфликту, но готов к жесткому ответу. Он также отметил, что блок имеет большой дефицит в торговле с США в сфере услуг, хотя в торговле товарами наблюдается профицит.

Динамика торговли товарами США и ЕС за 2013-2023 годы. Источник: ec.europa.eu

Глобальная инфляция и сокращение рабочих мест

Чтобы оценить последствия грядущих торговых войн для глобальной экономики, достаточно обратиться к истории. Двухлетняя торговая война между США и Китаем, которую Трамп начал в 2018 году, привела к замедлению мировой торговли, изменению цепочек поставок и снижению глобального спроса, что отразилось на развивающихся экономиках, включая Украину.



По ее итогам, с одной стороны, Украина получила возможность нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай, который искал альтернативных поставщиков, с другой — пострадала от падения цен на металлы, поскольку Китай сократил импорт сырья. Кроме того, нестабильность на мировых рынках увеличила финансовые риски, усложняя привлечение инвестиций и кредитов для Украины.

В этот раз, как прогнозирует Bloomberg, торговые войны США могут сократить промышленное производство США почти на 1% к маю 2026 года. Что касается глобального воздействия, то всплеск неопределенности в торговой политике может ограничить мировую торговлю на 1,6% уже к концу 2025 года.

"Определенно торговые войны не добавляют стабильности для мировой экономике. Ведь когда темпы мировой торговли снижаются, как минимум, следует ожидать замедления мирового экономического роста. А в некоторых странах, которые наиболее пострадают от торговых войн, умеренный рост может смениться падением", — сказал Новини.LIVE экс-советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

При этом, как убежден финансовый аналитик Андрей Шевчишин, последствия затронут всех. По его словам, ситуация будет развиваться в несколько стадий.

"Многие компании сейчас накопили запасы своей продукции, что сперва приведет к повышенному предложению товаров на рынках, которые не затронуты торговыми войнами. Это может кратковременно снизить цены на товары. Но затем, вернется рост. Например, вводятся санкции против Китая. Китай, соответственно, ограничен в поставках в США и будет предлагать товары другим странам, в том числе Украине. Это может снизить цену на эти же товары в Украине. Но не на долго. Если производители будут видеть, что восстановление нет, спроса нет, а перестроить цепочки поставок трудно, то начнется вторая стадия, когда компании начнут снижать производство. И в таком случае, цены тут же вернутся к росту. Об это Трамп говорит открыто", — говорит Новини.LIVE Шевчишин.

В то же время, как говорит руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, предсказать итоги торговой войны чрезвычайно сложно, так как на ситуацию будут влиять много факторов. "Очевидно, что если растут таможенные тарифы, то продукция становится дороже для внутреннего потребителя. Это лишь очевидные последствия. Как будет развиваться ситуация сказать сложно. Ответные меры Китая также могут снизить американский экспорт, что уже прямо повлияет на количество рабочих мест в США. В то же время, повышение импортных пошлин позволит Трампу снизить налоги, чтобы поддержать бизнес, который пострадает от новых ставок, о чем уже говорил Трамп. Сценариев может быть много. Однозначно одно — риск увеличения инфляции есть. Но на сколько это может стать серьезной проблемой, пока говорить рано", — сказал Новини.LIVE Паращий.

Меньше денег для Украины и доминация доллара

Что касается влияния на Украину, то по словам экспертов, можно выделить сразу несколько негативных факторов.

Во-первых, ухудшение отношений США и Китая опасно, так как это увеличивает для Пекина важность отношений с РФ, что может иметь широкие последствия — начиная от полного отказа Китая соблюдать американские санкции против России и заканчивая резким увеличением военной поддержки.

Во вторых, снижение доходов стран — партеров Украины, которые могут оказаться втянуты в торговые войны, скажется на финансовой поддержке Украины. "Когда падают темпы роста, снижаются и доходы стран. А вместе с ними и возможность финансировать социальные расходы. Мы уже видим проявления этих процессов в Европе, где характерны высокие социальные расходы. Но поддерживать их на таком же уровне при снижающихся доходах будет означать — повышать бюджетный дефицит. А это, в свою очередь, подтолкнет страны к экономии средств. И как раз это будет опасным для Украины. Мы очень зависим от финансовой поддержки со стороны ЕС. В 2025 году мы планируем получить от ЕС 30 млрд евро", — сказал нам Устенко.

В третьих, как считает Шевчишин, чтобы стабилизировать ситуацию с торговлей, страны вынуждены будут компенсировать разницу в экспорте за счет курса. Что может ускорить девальвацию гривни. "Я ожидаю, что доллар будет укрепляться против мировых валют. Этот процесс затронет и гривню", — считает Шевчишин.

Наконец, как предупредила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, на США в 2024 году приходилось 2,08% украинского экспорта, ключевым товаром в структуре которого является металл. "Если США введут дополнительные пошлины на него, то это, очевидно, повлияет на уменьшение объемов экспорта", — сказала министр.

Но даже в такой ситуации, Украина может попытаться извлечь выгоду и занять освободившиеся ниши на мировых рынках, прежде всего ЕС, уверен Устенко.

Но для этого нужен мир и радикальное улучшение бизнес-элита в стране. "Я думаю, у нас появляется возможность занять ниши на мировых рынках, прежде всего ЕС, которые лежат за пределами сырьевого экспорта. Но опять-таки, для того, чтобы занять какие-либо ниши, нужно внутреннее производство. И тут в который раз возникают вопросы бизнес климата и мира. Прекращение войны и быстрое улучшение бизнес-климата в стране может дать толчок для развития внутреннего производства. В то же время, когда мы говорим о бизнес-климате, на повестку дня снова встают вопросы верховенства права, защиты прав собственности, административного давления и прочее", — сказал Новини.LIVE Олег Устенко.

Напомним, администрация Дональда Трампа внезапно приостановила разработку мирного плана по Украине. В США пытаются вовлечь Европейский Союз в переговоры.

Кроме этого, в Украину приедет спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог. Его визит состоится 20 февраля.

