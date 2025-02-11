Торгові війни США — до чого готуватися українцям

Зустріч китайської та американської делегацій на саміті G20 Фото: AP

Президент США Дональд Трамп, який заледве повернувся до Білого дому, вже встиг розв'язати низку торговельних війн зі своїми найбільшими торговельними партерами — Мексикою, Канадою та Китаєм. На черзі — Європейський Союз. Новини.LIVE розбиралися, до чого призведе торгова війна США "проти всіх" і до яких наслідків готується Україна.

США проти всіх

Наприкінці минулого тижня президент Трамп підписав указ, згідно з яким практично всі товари з Канади і Мексики обкладатимуться в США митом 25%. Єдиний виняток, та й то частковий, зроблено для канадських енергоносіїв — для них мито становитиме 10%. Крім того, Трамп наклав додаткові 10% мита на товари з Китаю. Нагадаємо, що ще у свій перший президентський термін Трамп запровадив імпортні мита у 25% на широкий спектр китайських товарів, і для них нинішні 10% додаються до колишніх 25%.

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Усі ці країни є найбільшими торговельними партнерами США. Минулого року товарообіг між США та Мексикою становив майже 800 млрд дол. Це 15,9% від загальної суми торгівлі в США. На другому місці була Канада (14,3% у торговому балансі США). Потім йшли Китай і Німеччина (10,9% і 4,4% відповідно). Серед країн ЄС, крім ФРН, найактивніші ділові контакти зі США в Ірландії, Нідерландів, Італії та Франції.

Офіційним приводом для підвищення мит стали звинувачення Трампа в тому, що сусідні країни закривають очі, а іноді сприяють транскордонній наркоторгівлі, незаконній міграції та іншим злочинами.

Однак поза всякими сумнівами, основна причина — це прагнення вирівняти зовнішньоторговельний баланс США. Коли країна більше завозить товарів, ніж відправляє на експорт, як Америка, вона змушена якось компенсувати "нестачу", в тому числі за рахунок зростання національного боргу. Тому всі країни, які активно торгують зі США, зараз у зоні ризику. Стосується це і Євросоюзу.

"Вони дуже, дуже погано з нами поводяться. Тому вони повинні бути готові до мит. Це єдиний спосіб домогтися справедливості", — заявив Трамп на пресконференції в Білому домі, 21 січня.

Але поки що ці лише погрози. За фактом нові мита почали діяти тільки для Китаю. Введення додаткових мит на мексиканські та канадські товари було відкладено на місяць. За кілька днів після указу Трампа, Мексика домоглася початку переговорів і відстрочки, фактично без економічних поступок. Канаді не довелося нічого робити — Трампу сподобався її план щодо посилення охорони кордону, оголошений у грудні минулого року.

Відповідь Китаю та ЄС

Буквально одразу після набрання чинності новими митними зборами на китайський імпорт у США Пекін оголосив про запровадження пакету заходів у відповідь на низку категорій американських товарів із 10 лютого. Додаткові тарифи в розмірі 15% діятимуть на вугілля і скраплений газ зі США, 10-відсоткові збори стягуватимуться за сиру нафту, а також на сільськогосподарську техніку і деякі моделі транспортних засобів. Крім того, Пекін оголосив про початок антимонопольного розслідування щодо американського технологічного гіганта Google.

Відреагували на слова Трампа і в ЄС, де днями відбулася зустріч міністрів торгівлі країн ЄС. Головною темою обговорення стала загроза американських мит. Більшість висловилася за жорсткі заходи у відповідь. Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС не прагне конфлікту, але готовий до жорсткої відповіді. Він також зазначив, що блок має великий дефіцит у торгівлі зі США у сфері послуг, хоча в торгівлі товарами спостерігається профіцит.

Динаміка торгівлі товарами США та ЄС за 2013-2023 роки. Джерело: ec.europa.eu

Глобальна інфляція і скорочення робочих місць

Щоб оцінити наслідки прийдешніх торговельних воєн для глобальної економіки, достатньо звернутися до історії. Дворічна торгова війна між США і Китаєм, яку Трамп розпочав 2018 року, призвела до сповільнення світової торгівлі, зміни ланцюжків поставок і зниження глобального попиту, що позначилося на економіках, які розвиваються, зокрема й на Україні.



За її підсумками, з одного боку, Україна отримала можливість наростити експорт сільгосппродукції в Китай, який шукав альтернативних постачальників, з іншого — постраждала від падіння цін на метали, оскільки Китай скоротив імпорт сировини. Крім того, нестабільність на світових ринках збільшила фінансові ризики, ускладнюючи залучення інвестицій і кредитів для України.

Цього разу, як прогнозує Bloomberg, торгові війни США можуть скоротити промислове виробництво США майже на 1% до травня 2026 року. Щодо глобального впливу, то сплеск невизначеності в торговельній політиці може обмежити світову торгівлю на 1,6% уже до кінця 2025 року.

"Безумовно, торгові війни не додають стабільності для світової економіки. Адже коли темпи світової торгівлі знижуються, щонайменше, слід очікувати уповільнення світового економічного зростання. А в деяких країнах, які найбільше постраждають від торговельних війн, помірне зростання може змінитися падінням", — сказав Новини.LIVE ексрадник Президента України з економічних питань Олег Устенко.

При цьому, як переконаний фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, наслідки торкнуться всіх. За його словами, ситуація розвиватиметься в кілька стадій.

"Багато компаній зараз накопичили запаси своєї продукції, що спершу призведе до підвищеної пропозиції товарів на ринках, які не зачеплені торговими війнами. Це може короткочасно знизити ціни на товари. Але потім, повернеться зростання. Наприклад, вводяться санкції проти Китаю. Китай, відповідно, обмежений у постачанні в США і буде пропонувати товари іншим країнам, зокрема Україні. Це може знизити ціну на ці ж товари в Україні. Але не на довго. Якщо виробники бачитимуть, що відновлення немає, попиту немає, а перебудувати ланцюжки поставок важко, то почнеться друга стадія, коли компанії почнуть знижувати виробництво. І в такому випадку, ціни тут же повернуться до зростання. Про це Трамп говорить відкрито", — говорить Новини.LIVE Шевчишин.

Водночас, як каже керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій, передбачити підсумки торговельної війни надзвичайно складно, тому що на ситуацію впливатимуть багато чинників. "Очевидно, що якщо зростають митні тарифи, то продукція стає дорожчою для внутрішнього споживача. Це лише очевидні наслідки. Як розвиватиметься ситуація сказати складно. Відповідні заходи Китаю також можуть знизити американський експорт, що вже прямо вплине на кількість робочих місць у США. Водночас підвищення імпортних мит дасть змогу Трампу знизити податки, щоб підтримати бізнес, який постраждає від нових ставок, про що вже говорив Трамп. Сценаріїв може бути багато. Однозначно одне — ризик збільшення інфляції є. Але на скільки це може стати серйозною проблемою, поки говорити рано", — сказав Новини.LIVE Паращій.

Менше грошей для України і домінація долара

Що стосується впливу на Україну, то, за словами експертів, можна виділити одразу кілька негативних чинників.

По-перше, погіршення відносин США і Китаю небезпечне, оскільки це збільшує для Пекіна важливість відносин із РФ, що може мати широкі наслідки - починаючи від повної відмови Китаю дотримуватися американських санкцій проти Росії і закінчуючи різким збільшенням військової підтримки.

По-друге, зниження доходів країн — партерів України, які можуть виявитися втягнуті в торговельні війни, позначиться на фінансовій підтримці України. "Коли падають темпи зростання, знижуються і доходи країн. А разом з ними і можливість фінансувати соціальні витрати. Ми вже бачимо прояви цих процесів у Європі, де характерні високі соціальні витрати. Але підтримувати їх на такому самому рівні за доходів, що знижуються, означатиме — підвищувати бюджетний дефіцит. А це, своєю чергою, підштовхне країни до економії коштів. І якраз це буде небезпечним для України. Ми дуже залежимо від фінансової підтримки з боку ЄС. У 2025 році ми плануємо отримати від ЄС 30 млрд євро", — сказав нам Устенко.

По-третє, як вважає Шевчишин, щоб стабілізувати ситуацію з торгівлею, країни змушені будуть компенсувати різницю в експорті за рахунок курсу. Що може прискорити девальвацію гривні. "Я очікую, що долар зміцнюватиметься проти світових валют. Цей процес торкнеться і гривні", — вважає Шевчишин.

Нарешті, як попередила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, на США у 2024 році припадало 2,08% українського експорту, ключовим товаром у структурі якого є метал. "Якщо США введуть додаткові мита на нього, то це, очевидно, вплине на зменшення обсягів експорту", — сказала міністр.

Але навіть у такій ситуації Україна може спробувати отримати вигоду і зайняти звільнені ніші на світових ринках, передусім ЄС, упевнений Устенко.

Але для цього потрібен мир і радикальне поліпшення бізнес-еліти в країні. "Я думаю, у нас з'являється можливість зайняти ніші на світових ринках, насамперед ЄС, які лежать за межами сировинного експорту. Але знову-таки, для того, щоб зайняти будь-які ніші, потрібно внутрішнє виробництво. І тут вкотре виникають питання бізнес-клімату і миру. Припинення війни і швидке поліпшення бізнес-клімату в країні може дати поштовх для розвитку внутрішнього виробництва. Водночас, коли ми говоримо про бізнес-клімат, на порядок денний знову постають питання верховенства права, захисту прав власності, адміністративного тиску та інше", — сказав Новини.LIVE Олег Устенко.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа раптово призупинила розробку мирного плану щодо України. В США намагаються залучити Європейський Союз до перемовин.

Крім цього, до України приїде спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит відбудеться 20 лютого.