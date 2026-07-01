Топливо с биоэтанолом и новые отметки на АЗС: в Украине заработал стандарт ЕС

Изменения на рынке топлива в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В начале июля украинские водители столкнулись с существенным нововведением. Вступил в силу закон об обязательном добавлении жидкого биотоплива и использовании новых обозначений бензина/дизеля на АЗС. Мы разобрались, к каким изменениям следует подготовиться нашим гражданам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменилось для водителей в Украине с 1 июля 2026 года.

Новые правила на рынке топлива

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта" вступил в силу 30 июня. Он внедряет европейские стандарты по добавлению в бензин и дизель высокооктанового этилового спирта — биоэтанола.

Новые правила предусматривают продажу топлива с содержанием этого компонента не менее 7%. На АЗС должны появиться специальные обозначения вместо привычных для украинцев марок А-95 и А-92. Например, Е10 означает, что бензин содержит до 10% этилового спирта, В7 указывает на максимальную долю 7% в дизельном топливе.

Изменится ли стоимость топлива

Учитывая нововведение, в украинских водителей могут возникнуть опасения относительно подорожания топлива. Однако эксперты рынка сходятся во мнении, что введение европейского стандарта никак не повлияет на цены, ведь закупочная стоимость топлива не зависит от процентного содержания биоэтанола.

"Мы по-прежнему ожидаем снижения цен, поскольку на мировом рынке стоимость нефтепродуктов и нефти пока держится на достаточно низком уровне. То есть топливо на украинских АЗС тоже будет постепенно дешеветь", — отметил топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

Также не стоит опасаться негативного воздействия на автомобильные двигатели. Эксперт Сергей Куюн в эфире Новини.LIVE рассказал, что доля биоэтанола до 10% не может привести к сбоям в работе транспорта или негативно повлиять на эксплуатационные характеристики.

Заметили ли водители изменения на АЗС

Уже с сегодняшнего дня, 1 июля, украинские АЗС должны внедрить новые требования и проинформировать водителей о доле высокооктанового этилового спирта в топливе. Для этого на АЗС должны появиться обозначения Е5, Е10 и В7. Однако журналист Новини.LIVE Александр Саюн, посетив несколько заправочных станций в Киеве, редко видел воплощение этого нововведения в жизнь.

В частности на табло WOG не исчезли обозначения ДП (дизель) и А-95, однако рядом с ними добавили текст "Евро5". Также на колонках мелкими буквами указали Е5 и Е10, что свидетельствует о добавлении биоэтанола в топливо.

То есть фактически для водителей мало что изменится, кроме дополнительного текста на колонке с нужным бензином. Украина и раньше продавала топливо с биокомпонентами, просто это не было массовым явлением. Новые требования не создадут нагрузку на компании из-за необходимости переоборудования резервуаров для хранения бензина, а цены останутся на текущем уровне.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменится для некоторых украинцев в Польше с 1 июля. Беженцы потеряют право на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения (OZZ). Речь идет о женщинах с детьми старше года и пенсионерах, получающих местные выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры в Украине могут бесплатно пользоваться пригородными электричками и общественным транспортом. Однако скидки на билеты в поездах дальнего следования не предусмотрены по состоянию на 2026 год.