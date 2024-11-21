Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Тысячи долларов за нюхание подмышек — самые странные профессии arrow

Тысячи долларов за нюхание подмышек — самые странные профессии

21 ноября 2024 14:04
Владимир Мололкин - редактор
Высокооплачиваемые странные профессии — на эту работу согласится не каждый
Пугало. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В общем, все профессии важны, и даже те, которые сперва могут показаться странными и бессмысленными. Несмотря на свою специфичность, некоторые могут приносить немалый доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об удивительной работе, за которую возьмется не каждый, даже за большие деньги.

Читайте также:

Нюхач подмышек

Такая профессия нужна в косметических компаниях. Человек должен проверять, как запахи дезодорантов влияют на их продукцию.

Во-первых, для такой работы нужна немалая выносливость и развитое обоняние. Во-вторых, не каждый выдержит это психологически или физически.

Без учета налогов зарплаты в такой должности варьируются от 20 000 до 50 000 долларов.

Человек-пугало

Некоторые фермеры из Великобритании нанимают людей для отпугивания птиц. Они должны наряжаться в старую и яркую одежду, выполняя движения и создавая шум.

Как ни странно, но такая работа популярна, особенно среди студентов, благодаря простоте и гибкому графику.

В год на такой работе можно зарабатывать от 15 000 долларов.

Тестировщик кроватей

Человек на этой должности должен проверять комфорт и долговечность матрасов.

Некоторые компании готовы платить за такую работу от 50 000 долларов. Может показаться, что вакансия достаточно привлекательна, однако не все готовы целый день тестировать кровати и отдавать подробные отчеты.

Наблюдатель за высыханием краски

Задача состоит в наблюдении за тем, как сохнет краска, проверяя ее свойства под микроскопом. Также человек должен проверять, как меняется цвет краски в процессе.

Не возникает сомнений, что это одна из самых скучных работ, но очень важна для гарантии качества лакокрасочных материалов.

Зарабатывать можно от 25 000 долларов в год.

Профессиональный слушатель

В Токио есть сложная и специфическая профессия слушателя. Задача состоит в выслушивании проблем чужих людей в специальных кабинках.

Для кого-то может стать счастьем, что давать советы собеседнику не получится, поскольку это прописано в должностных обязанностях. Однако как надолго хватит психики человека, чтобы каждый день выслушивать проблемы посторонних людей?

Кабинки расположены в наиболее оживленных районах города.

Рынок труда достаточно многогранен и подобные профессии являются подтверждением. Несмотря на свою странность, некоторые способны обеспечить высокие доходы, но проверят выносливость и терпение кандидатов.

Напомним, полномасштабная война и всеобщая мобилизация привели к дефициту работников-мужчин в Украине. Следовательно, необходимо нанимать женщин на определенные должности, часто называемые "мужскими". Для этого правительство одобрило экспериментальную программу, направленную на обучение и трудоустройство женщин в разных сферах.

Также мы писали, что учителя иностранного языка очень нужны в Украине, поскольку многие вакансии для преподавателей английского языка регулярно появляются на крупных веб-порталах по поиску работы. С другой стороны, средние зарплаты в некоторых областях очень высоки — работодатели готовы платить учителям 30 000 грн и более.

зарплаты работа профессии доходы вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:30 Семейным врачам повысят зарплаты — когда вырастут выплаты

14:27 В Киеве водитель сбил 14-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

14:21 День достоинства и свободы — как в Одессе чествуют Небесную Сотню

14:17 Бойцы Третьей штурмовой приехали в США — какова цель

14:07 Межконтинентальная баллистическая ракета РФ — что о ней известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

14:05 Энергетики Львова требовали долг у горсовета — что решил суд

14:04 Память Да Винчи — в Киеве установили монумент Дмитрию Коцюбайлу

14:04 Тысячи долларов за нюхание подмышек — самые странные профессии

13:48 Где в Одессе дешевле купить продукты — анализ супермаркетов

13:45 Венгрия разворачивает дополнительную ПВО у границы с Украиной

14:30 Семейным врачам повысят зарплаты — когда вырастут выплаты

14:27 В Киеве водитель сбил 14-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

14:21 День достоинства и свободы — как в Одессе чествуют Небесную Сотню

14:17 Бойцы Третьей штурмовой приехали в США — какова цель

14:07 Межконтинентальная баллистическая ракета РФ — что о ней известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

14:05 Энергетики Львова требовали долг у горсовета — что решил суд

14:04 Память Да Винчи — в Киеве установили монумент Дмитрию Коцюбайлу

14:04 Тысячи долларов за нюхание подмышек — самые странные профессии

13:48 Где в Одессе дешевле купить продукты — анализ супермаркетов

13:45 Венгрия разворачивает дополнительную ПВО у границы с Украиной

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо