Высокооплачиваемые странные профессии — на эту работу согласится не каждый

Пугало. Фото: Unsplash

В общем, все профессии важны, и даже те, которые сперва могут показаться странными и бессмысленными. Несмотря на свою специфичность, некоторые могут приносить немалый доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об удивительной работе, за которую возьмется не каждый, даже за большие деньги.

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Такая профессия нужна в косметических компаниях. Человек должен проверять, как запахи дезодорантов влияют на их продукцию.

Во-первых, для такой работы нужна немалая выносливость и развитое обоняние. Во-вторых, не каждый выдержит это психологически или физически.

Без учета налогов зарплаты в такой должности варьируются от 20 000 до 50 000 долларов.

Человек-пугало

Некоторые фермеры из Великобритании нанимают людей для отпугивания птиц. Они должны наряжаться в старую и яркую одежду, выполняя движения и создавая шум.

Как ни странно, но такая работа популярна, особенно среди студентов, благодаря простоте и гибкому графику.

В год на такой работе можно зарабатывать от 15 000 долларов.

Тестировщик кроватей

Человек на этой должности должен проверять комфорт и долговечность матрасов.

Некоторые компании готовы платить за такую работу от 50 000 долларов. Может показаться, что вакансия достаточно привлекательна, однако не все готовы целый день тестировать кровати и отдавать подробные отчеты.

Наблюдатель за высыханием краски

Задача состоит в наблюдении за тем, как сохнет краска, проверяя ее свойства под микроскопом. Также человек должен проверять, как меняется цвет краски в процессе.

Не возникает сомнений, что это одна из самых скучных работ, но очень важна для гарантии качества лакокрасочных материалов.

Зарабатывать можно от 25 000 долларов в год.

Профессиональный слушатель

В Токио есть сложная и специфическая профессия слушателя. Задача состоит в выслушивании проблем чужих людей в специальных кабинках.

Для кого-то может стать счастьем, что давать советы собеседнику не получится, поскольку это прописано в должностных обязанностях. Однако как надолго хватит психики человека, чтобы каждый день выслушивать проблемы посторонних людей?

Кабинки расположены в наиболее оживленных районах города.

Рынок труда достаточно многогранен и подобные профессии являются подтверждением. Несмотря на свою странность, некоторые способны обеспечить высокие доходы, но проверят выносливость и терпение кандидатов.

Напомним, полномасштабная война и всеобщая мобилизация привели к дефициту работников-мужчин в Украине. Следовательно, необходимо нанимать женщин на определенные должности, часто называемые "мужскими". Для этого правительство одобрило экспериментальную программу, направленную на обучение и трудоустройство женщин в разных сферах.

Также мы писали, что учителя иностранного языка очень нужны в Украине, поскольку многие вакансии для преподавателей английского языка регулярно появляются на крупных веб-порталах по поиску работы. С другой стороны, средние зарплаты в некоторых областях очень высоки — работодатели готовы платить учителям 30 000 грн и более.