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Тисячі доларів за нюхання пахв — які професії найдивніші у світі

21 листопада 2024 14:04
Володимир Мололкін - редактор
Високооплачувані дивні професії — на цю роботу погодиться не кожен
Страховище. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Загалом усі професії важливі, і навіть ті, які спершу можуть здатися дивними й безглуздими. Попри свою специфічність, деякі з них можуть приносити чималий дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає про дивну роботу, за яку візьметься не кожен, навіть за великі гроші.

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Нюхач пахв

Така професія потребується у косметичних компаніях. Людина повинна перевіряти те, як запахи дезодорантів впливають на їх продукцію. 

По-перше, для такої роботи потрібна чимала витривалість та розвинений нюх. По-друге, не кожний витримає це психологічно або фізично.

Без урахування податків зарплати на такій посаді варіюються від 20 000 до 50 000 доларів.

Людина-страховище

Деякі фермери з Великої Британії наймають людей для відлякування птахів. Вони повинні наряджатися у старий та яскравий одяг, виконуючи рухи та створюючи шум.

Як не дивно, але така робота популярна, особливо серед студентів, завдяки простоті та гнучкому графіку.

За рік на такій роботі можна заробляти від 15 000 доларів.

Тестувальник ліжок

Людина на цій посаді повинна перевіряти комфорт та довговічність матраців. 

Деякі компанії готові платити за таку роботу від 50 000 доларів. Може здатися, що вакансія доволі приваблива, однак не всі готові цілий день тестувати ліжка й давати детальні звіти.

Спостерігач за висиханням фарби

Завдання полягає у спостереженні за тим, як сохне фарба, перевіряючи її властивості під мікроскопом. Також людина повинна перевіряти, як змінюється колір краски у процесі.

Не виникає сумнівів, що це одна з найнудніших робіт, але досить важлива для гарантії якості лакофарбових матеріалів.

Заробляти можна від 25 000 доларів на рік.

Професійний слухач

В Токіо є складна та специфічна професія слухача. Завдання полягає у вислуховуванні проблем чужих людей у спеціальних кабінках.

Для когось може стати щастям, що надавати поради співрозмовнику не вийде, оскільки це прописано в посадових обов'язках. Однак як надовго вистачить психіки людини, щоб кожного дня вислуховувати про проблеми сторонніх людей?

Кабінки розташовані в найбільш жвавих районах міста.

Ринок праці досить багатогранний й подібні професії є підтвердженням. Попри свою дивність, деякі з них здатні забезпечити високі доходи, але перевірять витривалість та терпіння кандидатів.

Нагадаємо, повномасштабна війна та загальна мобілізація призвели до дефіциту працівників-чоловіків в Україні. Отже, необхідно наймати жінок на певні посади, які часто називають "чоловічими". Для цього уряд схвалив експериментальну програму, яка спрямована на навчання та працевлаштування жінок у різних сферах.

Також ми писали, що вчителі іноземної мови дуже потрібні в Україні, оскільки багато вакансій для викладачів англійської мови регулярно з’являються на великих вебпорталах із пошуку роботи. З іншого боку, середні зарплати в деяких областях надзвичайно високі — роботодавці готові платити вчителям 30 000 грн і більше.

зарплати робота професії доходи вакансії

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